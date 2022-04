Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες από πυροβολισμούς στο Σακραμέντο

Σύμφωνα με την αστυνομία τουλάχιστον 15 άνθρωποι πυροβολήθηκαν εκ των οποίων οι 6 θανάσιμα.

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο Σακραμέντο των ΗΠΑ με τον πρώτο απολογισμό να κάνει λόγο για έξι νεκρούς.

Το αστυνομικό τμήμα του Σακραμέντο ανέφερε ότι αρκετοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης, λίγα τετράγωνα από το κτίριο του Καπιτωλίου, έκλεισαν καθώς οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στο βίαιο – και θανατηφόρο – επεισόδιο.

9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time.