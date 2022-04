Η Apple προειδοποιεί όλους τους χρήστες iPhone να ελέγξουν αμέσως τις ρυθμίσεις ασφαλείας

Δύο «τρωτά σημεία» ανακάλυψε «ανώνυμος ερευνητής» και η Apple προειδοποίησε τους πελάτες της. Πολλά παράπονα για την εξάντληση της μπαταρίας.

Προειδοποίηση εξέδωσε η Apple για τους πελάτες της, ούτε ώστε να ενημερώσουν τις συσκευές τους το συντομότερο δυνατό.

Ο τεχνολογικός γίγαντας κυκλοφόρησε πρόσφατα την ενημερωμένη έκδοση του iOS 15.4.1 σε iPhone, tablet και σταθερούς υπολογιστές, ωστόσο πρέπει να διορθωθούν δύο τρωτά σημεία

Ένα από τα εν λόγω τρωτά σημεία ονομάζεται CVE-2022-22675 και έχει εντοπιστεί και στις τρεις πλατφόρμες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να επιτρέψει στους εγκληματίες να εκτελέσουν κακόβουλο κώδικα μέσα στις συσκευές.

Το δεύτερο με την ονομασία CVE-2022-22674, επηρεάζει το macOS και θα μπορούσε να προκαλέσει αποκάλυψη της μνήμης που χρησιμοποιείται από ένα λειτουργικό σύστημα.

H Apple δεν έχει επεκταθεί σχετικά με το εάν είχε εντοπίσει ή όχι περιπτώσεις όπου χάκερ εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα τρωτά σημεία, εισβάλλοντας στις συσκευές των πελατών της, ωστόσο φρόντισε να προειδοποιήσει για να προλάβει (;) καταστάσεις.

Η εταιρεία δήλωσε μάλιστα ότι τα τρωτά σημεία ανακαλύφθηκαν από «έναν ανώνυμο ερευνητή».

