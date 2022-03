Νέος σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 3 χιλιόμετρα από την Θήβα με εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.

Ακόμα ένας σεισμός από την Θήβα, έγινε αισθητός στην Αττική σήμερα το μεσημέρι.

Χθες είχαμε έναν της τάξεως των 3,7 Ρίχτερ, ενώ ο σημερινός ήταν 3,2.

Το επίκεντρο του σημερινού σεισμού είναι 3 χιλιόμετρα από τη Θήβα και το εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα.

Δείτε στον παρακάτω χάρτη, τις περιοχές στις οποίες έγινε αισθητός ο σημερινός σεισμός:

🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.2 occurred 28 km SW of #Chalkída (#Greece) 8 min ago (local time 12:25:21). More info at:

