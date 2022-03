Ο Ουκρανός στρατηγός της Αστυνομίας «ανταλλάσει» τον εαυτό του για να απελευθερωθούν τα παιδιά της Μαριούπολης

Ο Vyacheslav Abroskin προτείνει στους Ρώσους να παραδοθεί ο ίδιος και να αιχμαλωτιστεί από τον εχθρό, αρκεί να απελευθερωθούν τα παιδιά που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε καταφύγια στην Μαριούπολη.

Μία σπουδαία και συνάμα ηρωική πρόταση φαίνεται πως έκανε ο στρατηγός της ουκρανικής αστυνομίας Vyacheslav Abroskin, όπως μετέφερε η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Olga Tokariuk.

Ο Vyacheslav Abroskin προτείνει στους Ρώσους να παραδοθεί ο ίδιος και να αιχμαλωτιστεί από τον εχθρό, αρκεί να απελευθερωθούν τα παιδιά που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε καταφύγια στην Μαριούπολη, η οποία βομβαρδίζεται ανηλεώς.

«Ο Ουκρανός στρατηγός της Αστυνομίας Vyacheslav Abroskin προσφέρθηκε να παραδοθεί στους Ρώσους εάν του επιτρέψουν να εισέλθει στη Μαριούπολη και να εκκενώσει τα παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί στα καταφύγια από τις βόμβες: :Θα παραδοθώ και θα αιχμαλωτιστώ στο τελευταίο σημείο ελέγχου, στην έξοδο της πόλης, αν επιτραπεί στα παιδιά να περάσουν”» μετέδωσε η Olga Tokariuk.

Ukrainian police general Vyacheslav Abroskin offered to surrender himself to Russians if they allow him to enter Mariupol and evacuate children who are stuck there under the bombs. 'I will surrender to captivity at the last checkpoint at the city exit if kids are allowed to pass' pic.twitter.com/FHPIbcDwSB