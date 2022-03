Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται οτι κατέστρεψαν το πιο προστατευμένο άρμα στον κόσμο

Εικόνες που διαρρέουν από την Ουκρανία, δείχνουν ένα κατεστραμμένο άρμα T-80UM2 που θεωρείται μοναδικό στο είδος του.

Μέχρι και την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, όλα έδειχναν οτι η Ρωσία έχει στην διάθεσή της μία τεράστια στρατιωτική δύναμη. Τόσο από πλευράς αριθμών, όσο και από ποιότητας όπλων.

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν και τα άρματα T-80UM2, τα οποία θεωρούνται μοναδικά στο είδος τους.

Ο λόγος; Επειδή έχει την δυνατότητα εξουδετέρωσης αντιαρματικών πυραύλων που εκτοξεύονται από τα φορητούς και εποχουμένους εκτοξευτές, από πυροβόλα άνευ οπισθοδρόμησης και εκτοξευτές αντιαρματικών καθοδηγούμενων πυραύλων.

Επίσης, θεωρούνται τα πιο προστατευμένα οχήματα στον κόσμο, καθώς διαφημίζεται πως έχουν ενισχυμένη θωράκιση πολλαπλών στρωμάτων και ενσωματωμένη αντιδραστική θωράκιση, οι οποίες σύμφωνα με τους Ρώσους αντέχουν ακόμα και ράβδους απεμπλουτισμένου ουρανίου.

Ωστόσο, παρά τα παραπάνω, οι Ουκρανοί φαίνεται να βρήκαν τον τρόπο να εξουδετερώσουν ένα από αυτά, σύμφωνα με μία φωτογραφία που έχει γίνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί.



This is the exact same (T-80UM2) MBT. pic.twitter.com/MNvQ5ZTVds