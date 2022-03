Aerorozvidka: Η ουκρανική ομάδα που έχει γίνει εφιάλτης των Ρώσων

Η «Aerorozvidka», η οποία απαρτίζεται από 50 εκπαιδευμένους χειριστές drone, εντοπίζει τις ρωσικές φάλαγγες με τα άρματα μάχης, τη νύχτα και τα ανατινάζει, πιάνοντας κυριολεκτικά στον ύπνο τους Ρώσους.

Τα drone, εν έτει 2022, παίζουν καταλυτικό ρόλο σε έναν πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τα χέρια των Ουκρανών ως «όπλα»! Έχουν συστήσει μάλιστα και επίλεκτη ομάδα, την «Aerorozvidka», η οποία χειρίζεται ειδικά τροποποιημένα drone, τα οποία όχι μόνο εντοπίζουν τις νύχτες τα άρματα μάχης των Ρώσων, αλλά τα ανατινάζουν κιόλας.

Το θέμα, έφεραν στη δημοσιότητα οι Times, και μάλιστα μίλησε και ο διοικητής της μονάδας Γιάροσλαβ Χοντσάρ από τη βάση επιχειρήσεων στο Κίεβο, ο οποίος είπε: «Χτυπάμε τη νύχτα, όταν οι Ρώσοι κοιμούνται».

Aerorozvidka was created by model plane enthusiasts in 2014, but since the success of its operations against Russian forces in Crimea, it has been integrated into the Ukrainian general staff pic.twitter.com/NAmKLzAgYS