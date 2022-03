Ο Ζελένσκι μίλησε ως άλλος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στο Κογκρέσο: «I have a dream» (vids)

Συγκινητικό μήνυμα Ζελένσκι στο αμερικανικό κογκρέσο, μιλώντας ο άλλος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Με μια συγκινητική ομιλία απευθύνθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο αμερικανικό κογκρέσο, με τα μέλη του να τον χειροκροτούν παρατεταμένα. Δόξα στην Ουκρανία», είπε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, η οποία τον υποδέχθηκε.

Ukrainian Pres. Volodymyr Zelenskyy greeted with a standing ovation before delivering virtual address to the U.S. Congress. https://t.co/LnMQ7QDUih pic.twitter.com/pvMsa4hrDd