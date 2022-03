Ο Έλον Μασκ τρολάρει τους Τσετσένους για την μάχη με τον Πούτιν: «Αν φοβάται, θα χρησιμοποιήσω μόνο το αριστερό»

Διάλογο μέσω social media και όχι μόνο άνοιξε ο Έλον Μασκ με τον ηγέτη των Τσετσένων, Ραζμάν Καντίροφ για την μάχη του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Η πρόταση του Έλον Μασκ να αναμετρηθεί σε ένα ρινγκ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν με έπαθλο την Ουκρανία, δεν άργησε να γίνει viral και να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Φυσικά έφτασε και στα αυτιά των Τσετσένων, με τον ηγέτη του Ροζμάν Καντίροφ να απαντά στον γεννημένο στη Νότια Αφρική δισεκατομμυριούχο.

Με ανάρτησή που έκανε στο κανάλι του στο Telegram, του είπε πως «δεν θα σε συμβούλευα να αγωνιστεί με τον . Πολύ διαφορετικές κατηγορίες βάρους», ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Στην κόκκινη γωνία θα είναι ένας επιχειρηματίας και blogger στο Twitter, ενώ στην μπλε ένας παγκόσμιος πολιτικός, στρατηγός. Θα δείχνει αντιαθλητικός όταν θα νικήσει έναν πιο αδύναμο αντίπαλο».

Αμέσως μετά του πρότεινε εκπαιδευτεί μεταξύ άλλων στο Ρωσικό Πανεπιστήμιο Ειδικό Δυνάμεων, αλλά στο Fight club «Akhmat», προκειμένου να επιστρέψει από την Τσετσενία «ένα εντελώς διαφορετικό άτομο».

Ο Έλον Μασκ αφού ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter το μήνυμα του Καντίροφ, τον τρόλαρε, λέγοντας: «Ευχαριστώ για την προσφορά, αλλά μία τέτοια τέλεια εκπαίδευση θα μου έδινε μεγάλο πλεονέκτημα. Αν φοβάται να παλέψει, θα συμφωνήσω να χρησιμοποιήσω μόνο το αριστερό μου χέρι και δεν είμαι καν αριστερόχειρας».

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.



If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.



Elona