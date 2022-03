«Ντου» διαδηλώτριας με πλακάτ στο δελτίο της κρατικής τηλεόρασης στη Ρωσία: «Σας λένε ψέματα εδώ» (vids)

Διαδηλώτρια διέκοψε το δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης στη Ρωσία, με μήνυμα κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Μία διαδηλώτρια διέκοψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου καναλιού της δημόσιας ρωσικής τηλεόρασης, κρατώντας πλακάτ πίσω από την παρουσιάστρια με μηνύματα κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην επιγραφή, που ήταν γραμμένη στην αγγλική και στη ρωσική γλώσσα, αναφερόταν: «Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!»

Η πρωτοφανής διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε 19 ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Το πρώτο κανάλι της δημόσιας ρωσικής τηλεόρασης ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σχετικά με το περιστατικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το TASS.

Η διαδηλώτρια αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης.

Apparently, a woman just ran onto the stage during a Russian state television news broadcast with a sign that said, “Stop the war! Don’t believe propaganda! They’re lying to you here!” pic.twitter.com/nn5XWsh4Wn

Marina Ovsyannikova, an editor of Channel One, was the woman with the poster. She has already been detained.



Before going on air, she recorded a video message in which she condemned the war in #Ukraine and said that she was ashamed of her propaganda actions. pic.twitter.com/J7DpLN6L4G