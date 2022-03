Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη την Δευτέρα (14/3) και ενδέχεται να φέρει «τριπλή απειλή» από το διάστημα (vid)

Η τελευταία μεγάλη ηλιακή καταιγίδα είχε απειλήσει τη Γη το 2012.

Μια μεγάλη ηλιακή καταιγίδα περιμένουν αύριο Δευτέρα (14/3) οι επιστήμονες, οι οποίοι προβλέπουν ότι θα επηρεάσει κάποια σημεία του πλανήτη μας.

Σύμφωνα με δεδομένα που αναλύθηκαν από τη NASA και την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, η ηλιακή καταιγίδα να επηρεάσει την Δευτέρα (14/3) συνολικά τη Γη και μια μικρότερη πιθανότητα να επηρεαστεί άμεσα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η NOΑΑ προβλέπει ότι σε μια περίοδο δύο εβδομάδων αρχής γενομένης από τις 14/3, υπάρχει 80% η πιθανότητα η Γη να δεχθεί τις επιπτώσεις ενός «χτυπήματος» από την ηλιακή καταιγίδα και 20%, αυτές οι επιπτώσεις να φτάσουν πιο νωρίς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ίσως όλα αυτά να ακούγονται τρομακτικά, όμως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στην πραγματικότητα για μερικούς ανθρώπους όλο αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ενδιαφέρουσα και σπάνια ευκαιρία. Η καταιγίδα μπορεί να κάνει ορατό το βόρειο σέλας (εντυπωσιακό φωτεινό ουράνιο φαινόμενο που παρατηρείται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και είναι ορατό κυρίως στους πόλους) πολύ πιο μακριά από ότι συνηθίζεται, με το εκπληκτικό φως του φαινομένου να εμφανίζεται κυρίως, μόνο σε σημεία που βρίσκονται πιο κοντά στον βόρειο πόλο, όπως για παράδειγμα στη Φινλανδία και περιστασιακά στη Σκωτία.

Άλλες πιθανές επιπτώσεις που προκαλεί η καταιγίδα περιλαμβάνουν παρεμβολές στα συστήματα ραδιοφώνου και GPS - κάτι που λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα όταν ο ήλιος ανατέλλει και δύει.

«Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι ισχυρός», έγραψε στο Twitter η φυσικός του διαστημικού καιρού Δρ Tamitha Skov, εξηγώντας: «Περιμένετε το σέλας βαθιά στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη, προβλήματα λήψης ραδιοφωνικών σημάτων και GPS, ειδικά κοντά στην αυγή/σούρουπο και στη νύχτα της Γης!»

Και αν η προοπτική ενός άμεσου χτυπήματος από μια ηλιακή καταιγίδα δεν είναι πολύ πιθανή, η Δρ Skov εξήγησε ότι η Γη βρίσκεται στην πραγματικότητα στο κέντρο μιας «τριπλής απειλής» από διάφορες μορφές διαστημικού καιρού. Η επερχόμενη ηλιακή καταιγίδα θα συνδυάζεται με ένα «χτύπημα» από μια προηγούμενη ηλιακή καταιγίδα, καθώς και από ισχυρούς ηλιακούς ανέμους.

Solarstorm & #Aurora 5-day Outlook: Busy week with a triple threat! A a big #solarstorm storm is coming sandwiched between a glancing blow from a previous #solarstorm & some fast #solar wind. In each table, top row shows what is expected, bottom shows possible maximum activity. pic.twitter.com/qFm7oJytk8