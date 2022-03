Ουκρανικό drone ξέφυγε από τον έλεγχο, διένυσε 500 χλμ και έπεσε στην Κροατία (vid)

Ένα Tupolev Tu-141 φέρεται να κατέπεσε στο Ζάγκρεμπ λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσίασε.

Από την Ουκρανία στην Κροατία, όπου και κατέπεσε, βρέθηκε ένα drone σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου.

Αυτά λοιπόν αναφέρουν πως οι κάτοικοι της συνοικίας Τζαρούν του Ζάγκρεμπ, ξύπνησαν το βράδυ από ένα δυνατό ήχο που προκλήθηκε από το αναγνωριστικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Tupolev Tu-141 «Strizh».

🇭🇷 Unidentified flying object crashing in the capital of Croatia. Object that fell looks like a part of an aircraft engine. Crater is 3m wide and 1m deep.#Zagreb #Croatia pic.twitter.com/ArxsNVKmEo