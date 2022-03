Ζελένσκι: «Η Ρωσία ετοιμάζεται να βομβαρδίσει την Οδησσό» (vid)

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε για βομβαρδισμό των Ρώσων στην Οδησσό και ανέφερε ότι θα είναι έγκλημα πολέμου, αν γίνει.

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν την Οδησσό, μια στρατηγική πόλη και το κύριο λιμάνι της Ουκρανίας, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, προειδοποίησε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα είναι ένα στρατιωτικό έγκλημα. Θα είναι ένα ιστορικό έγκλημα», είπε ο Ζελένσκι σε βίντεο, καθώς ο ρωσικός στρατός, μετακινούμενος από την προσαρτημένη Κριμαία πιο ανατολικά, συνεχίζει την προέλασή του στη νότια Ουκρανία βομβαρδίζοντας πολλές πόλεις της χώρας.

«Οι Ρώσοι έρχονταν πάντα στην Οδησσό και δεν ένιωθαν τίποτα άλλο παρά ζεστασιά και ειλικρίνεια», μια πολυσύχναστη πόλη με σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους και μια από παλιά αγαπημένη των Ρώσων τουριστών, είπε.

«Και τώρα τι γίνεται; Βόμβες κατά της Οδησσού; Πυροβολικό εναντίον της Οδησσού; Πύραυλοι κατά της Οδησσού;» είπε αγανακτισμένος.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε επίσης τους Ρώσους να μιλήσουν εναντίον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και να κάνουν μια επιλογή μεταξύ «ζωής και σκλαβιάς».

«Ρώσοι πολίτες! Για εσάς δεν είναι μόνο ένας αγώνας για την ειρήνη στην Ουκρανία. Είναι επίσης ένας αγώνας για τη χώρα σας», συμπλήρωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε για άλλη μια φορά τους δυτικούς συμμάχους του να του παραδώσουν πολεμικά αεροσκάφη. Οι Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ουάσινγκτον «εργάζεται ενεργά» για μια συμφωνία με την Πολωνία για την αποστολή αυτών των μαχητικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εργάζονται ενεργά» για μια συμφωνία με την Πολωνία για την αποστολή πολεμικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μολδαβία.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για χρονοδιάγραμμα, αλλά μπορώ απλώς να πω ότι το εξετάζουμε πολύ ενεργά», είπε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους.

Αυτή την ώρα υπάρχει βομβαρδισμός στο Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, υπάρχουν τρεις νεκροί στο Ιρπίν, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Το Κίεβο καταγγέλλει ότι τα ρωσικά στρατεύματα στοχοποίησαν επίτηδες μια γέφυρα που χρησιμοποιείται από πολίτες για να εκκενωθεί η περιοχή.

