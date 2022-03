Το Κρεμλίνο μπλόκαρε Facebook και Twitter στους Ρώσους πολίτες

Η Ρωσία έκλεισε το Facebook στους πολίτες της.

Χωρίς Facebook φαίνεται ότι έμειναν από την Παρασκευή εκατομμύρια Ρώσοι σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Η κρατική ρυθμιστική αρχή της Ρωσίας Roskomnadzor ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να εμποδίσει την πρόσβαση στο δίκτυο Facebook στη Ρωσία» αναφέρει το πρακτορείο.

Λίγο αργότερα το Kρεμλίνο διέταξε να απαγορευθεί και το Twitter σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, στην προσπάθειά του να ελέγξει τις πηγές πληροφόρησης των Ρώσων πολιτών.

❗️ Twitter has been completely blocked in #Russia, according to the RKN Dump Check project. pic.twitter.com/PHbesOraT8