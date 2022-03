Αμερικανός γερουσιαστής: «Δεν υπάρχει ένας Βρούτος να βγάλει από τη μέση τον Πούτιν;»

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ διερωτήθηκε αν υπάρχει στη Ρωσία ένας Βρούτος ή ένας Στάουφενμπεργκ για να προσφέρει «μεγάλη υπηρεσία» βγάζοντας από τη μέση τον Πούτιν.

Τη δική του απάντηση στο ερώτημα «πως και πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία;», έδωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, λέγοντας ανοιχτά και δημόσια, πως θα πρέπει κάποιος να βγάλει από τη μέση τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.

Διερωτήθηκε μάλιστα χαρακτηριστικά αν υπάρχει ένας Βρούτος (που σκότωσε τον Ιούλιο Καίσαρα) ή ένας Κλάους φον Στάουφενμπεργκ (ο Γερμανός αξιωματικός που έκανε απόπειρα να σκοτώσει τον Αδόλφο Χίτλερ) στη Ρωσία, ώστε να προσφέρει μια «μεγάλη υπηρεσία» για να μπει έτσι ένα τέλος στον πόλεμο.

Ο γερουσιαστής Γκράχαμ μιλώντας σε εκπομπή στο Fox News «ξεδίπλωσε» την σκέψη του και στη συνέχεια έκανε μια σειρά από tweets που επαναλάμβανε τα λεγόμενά του.



«Υπάρχει ένας Βρούτος στη Ρωσία; Υπάρχει ένας πιο επιτυχημένος συνταγματάρχης Στάουφενμπεργκ στον ρωσικό στρατό;», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Ο μόνος τρόπος να τερματιστεί αυτό είναι κάποιος στη Ρωσία να βγάλει από τη μέση αυτόν τον τύπο (σ.σ. Πούτιν). Θα πρόσφερε μεγάλη υπηρεσία στην πατρίδα του και στον κόσμο»!

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.