Μη ντρέπεστε, γελάστε ελεύθερα

Το Gazzetta παρακολούθησε τη stand up comedy παράσταση «Για γυναίκα, καλή είναι», στο θέατρο Αλκμήνη.

Ξεκίνημα με… βαθυστόχαστο, απερίσκεπτο, απόφθεγμα: αν δεν σου αρέσει η πραγματικότητα, άλλαξε τη! Προφέρεται με βαθιά, μπάσα, φωνή και βλέμμα στο κενό, σαν της αγελάδας. Ανοίγεις την τηλεόραση, διαβάζεις τον Τύπο και καταλαβαίνεις ότι η «σοφία» σου κάνει μόνο για βιβλία αυτοβελτίωσης, τοποθετημένα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. (δίπλα στις σοκολάτες συνήθως). Επειδή πρόσφατα είδες τον «Μεγάλο Λεμπόφσκι», είσαι με τη μάλλινη ρόμπα, τις παντόφλες και γυαλιά ηλίου. Εντάξει, γιατροί δεν σου χρειάζονται. Εξάλλου, «τι να μας πουν και τα γιατρουδάκια μωρέ…». Σαν άλλος «Ντουντ» κλείνεις την τηλεόραση (δεν ξέρεις καν γιατί την άναψες), ανάβεις τσιγάρο (ή γάρο), ρουφάς τον καπνό και πας στο ψυγείο για μπίρα. Εκεί σου έρχεται το δεύτερο και τελευταίο -σε λίγο θα λιποθυμήσεις- απόφθεγμα: η μπίρα είναι το γάλα της ενήλικης ζωής! Χαμογελάς, κάθεσαι στην καρέκλα άνετος και ωραίος και περιμένεις το έντονο λευκό φως από ψηλά και την επουράνια φωνή. Όταν αυτή έρχεται σου λέει κάτι σαν «κόψε τις μα@#ιες και πέσε για ύπνο». Ο ύπνος σου κάνει καλό, συνέρχεσαι και όταν σηκώνεσαι πέφτεις στο πάτωμα με τα μούτρα. Λογικό. Με τόσα μπουκάλια μπίρας πεταμένα δεξιά-αριστερά… Σκέφτεσαι ότι κάτι αστείο πρέπει να πεις για να εκτονώσεις τα νεύρα και τον θυμό σου. Και εκεί που πας να τη δεις κωμικός, έρχεται η έκλαμψη: μην προσπαθείς, πήγαινε να δεις την παράσταση της Ήρας Κατσούδα (βάλε ρούχα όμως) στο θέατρο Αλκμήνη. [μέχρι 10 Μαρτίου]

Το αναποδογύρισμα της πραγματικότητας



Η stand up comedy παράσταση «Για γυναίκα, καλή είναι» επιβεβαίωσε πολλά πράγματα. Πρώτα απ’ όλα το ταλέντο των Ήρα Κατσούδα, Δήμητρα Νικητέα (οpening act). Η αμεσότητα, η επαφή με το κοινό, μοναδική, κύριο συστατικό της επιτυχίας τους. Έπειτα, οι δύο καλλιτέχνιδες ήρθαν να μας δείξουν ότι δεν χρειάζονται πολλά για να διασκεδάσεις τον κόσμο. Ούτε καν μπίρες! Το θέατρο -και το stand up είναι μια μορφή θεατρικής έκφρασης- θέλει ηθοποιούς, χώρο δράσης και κοινό. Αυτά, τίποτε άλλο. Τέλος, επιβεβαιώνεται η δυσκολία της κωμωδίας και υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο των κωμικών. Ναι, το αναποδογύρισμα της πραγματικότητας είναι δύσκολο και μπορεί να παρασύρει τον καλλιτέχνη στη χαζομάρα. Η λεπτή ισορροπία μεταξύ χρόνου και τραγωδίας απαιτεί γερά αντανακλαστικά και ουσιαστική σκέψη. Η κωμωδία -και φυσικά το stand up- δεν έχει να κάνει με τη μεταφορά του χιούμορ της παρέας, ούτε με τον σχολιασμό των ελαττωμάτων μας. Ο καλλιτέχνης του stand up προσπαθεί να εξηγήσει το κοινωνικό γίγνεσθαι, την προσωπική ανησυχία μέσα από το συλλογικό και τα όποια ελαττώματα μας μέσα από τον εαυτό του. Στην παράσταση «Για γυναίκα, καλή είναι», όλα αυτά πραγματώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Με άλλα λόγια: αν πάτε θα γελάσετε με την καρδιά σας!

Το γέλιο έρχεται ορμητικό



Ο ρυθμός της παράστασης δεν χαλαρώνει σε κανένα σημείο. Αυτονόητο, αλλά καθόλου, μα καθόλου, εύκολο. Όταν είσαι μόνος/η μπροστά στο κοινό και πρέπει να επικοινωνήσεις με όλους τους θεατές, τότε η εύρεση ρυθμού γίνεται πολύ δύσκολη. Η παράσταση ξεκινά με τη Δήμητρα Νικητέα και τη σκυτάλη παίρνει η Ήρα Κατσούδα. Το φαινομενικά ασήμαντο γίνεται η αφορμή για να ξεδιπλωθεί η κωμική γλώσσα. Τα περασμένα και όχι ξεχασμένα σχολικά χρόνια, η «τέχνη» των κοκτέιλ, ο λόγος ύπαρξης των μικρότερων αδερφών, οι τουρίστες, το διαδικτυακό φλερτ, οι ελληνάρες, οι ψυχολόγοι, η σχέση γιαγιάδων με τη μόδα, όλα αυτά γίνονται το όχημα για να ξαναδούμε τις ατέλειες μας, γίνονται η αφορμή να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και φυσικά γελάσουμε μαζί του. Η Κατσούδα και η Νικητέα αφήνουν τη σκέψη τους ελεύθερη και η ενέργεια, η τόλμη τους, ρίχνουν κάθε αντίσταση του θεατή και η ευφορία διαχέεται σε κάθε τετραγωνικό της αίθουσας. Το γέλιο έρχεται με ορμή και σε απελευθερώνει. Η παράσταση «Για γυναίκα, καλή είναι» αποκαθιστά τις κοινωνικές σχέσεις, τις διαπροσωπικές και με τον τρόπο της δίνει την απαραίτητη ψυχική ισορροπία.



Στοιχεία παράστασης

Ήρα Κατσούδα

«Για γυναίκα, καλή είναι», στο θέατρο Αλκμήνη

Opening act: Δήμητρα Νικητέα

Διάρκεια: 75 λεπτά

Ημέρες παραστάσεων: Κάθε Πέμπτη στις 21:30

Εισιτήρια: 10 ευρώ (τα πρώτα 25 εισιτήρια κάθε παράστασης στα 8 ευρώ)