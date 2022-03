Στις 8 Μαρτίου η επόμενη παρουσίαση της Apple για τα νέα προϊόντα που έρχονται

Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε πως σε λίγες μέρες θα γνωρίσουμε νέα gadgets της.

Η Apple επιβεβαίωσε μέσω social media τις φήμες και έτσι στις 8 Μαρτίου θα διοργανώσει ένα νέο online event. Το κεντρικό μήνυμα της πρόσκλησης και της ανακοίνωσης είναι “peek performance”, ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους πως θα εστιάσει ιδιαίτερα στο κομμάτι των επιδόσεων.

Οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφέρουν ανακοίνωση για το νέο iPhone SE 5G και ένα νέο iPad Air με αναβαθμισμένο SoC. Ακόμη, αναμένουμε κάποιο νέο Mac Mini και ένα νέο MacBook Pro στις 13 ίντσες και με το νέο chip A2 της εταιρείας.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh