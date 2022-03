Αλλαγή στο notch του iPhone 14 «μαρτυρά» νέα εικόνα

Πως θα αλλάξει εντελώς η μορφή του μπροστινού τμήματος στις νέες ναυαρχίδες της Apple.

Σημαντική αλλαγή στο μπροστινό τμήμα των iPhone 14 κι έπειτα μαρτυρά μια νέα εικόνα που είδε το φως της δημοσιότητας και έρχεται να προστεθεί στις πολλές φήμες που ακούγονται τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται, τη θέση του notch στην οθόνη (όπου και κρύβονται διάφοροι αισθητήρες και η selfie cam στα iPhone) θα πάρουν δύο ξεχωριστές οπές, μία στρογγυλή και μία με σχήμα κάψουλας. Η εικόνα εμφανίστηκε αρχικά στην κινεζική πλατφόρμα social media Weibo και στη συνέχεια μοιράστηκε από τον γνωστό leaker των προϊόντων της Apple, Jon Prosser. Φαίνεται λοιπόν πως τουλάχιστον στα πιο ακριβά μοντέλα της νέας σειράς (τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max) θα υπάρχει σημαντική αλλαγή στο πως η συσκευή θα «βλέπει» τον χρήστη.

Την πληροφορία φαίνεται να επιβεβαιώνει και ο αναλυτής Ross Young, ο οποίος είναι ειδικός στα της αγοράς των οθονών.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible...The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei...Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ