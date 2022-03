Ο Σον Πεν προσπαθεί να περάσει με τα πόδια τα σύνορα από Ουκρανία σε Πολωνία

Ο διάσημος ηθοποιός Σον Πεν εγκατέλειψε την Ουκρανία όπου βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες για τα γυρίσματα ντοκιμαντέρ.

Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημοσίευσε φωτογραφίες με τον Σον Πεν, ο οποίος είχε πάει στην χώρα που χτυπήθηκε από την Ρωσία, για να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο.

Ωστόσο η κατάσταση στην Ουκρανία έχει χειροτερέψει κατά πολύ, με αποτέλεσμα ο γνωστός ηθοποιός να αναγκαστεί (όπως και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της χώρας) να περάσει με τα πόδια τα σύνορα με την Πολωνία.

Ο 61χρονος ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter πριν από μερικές ώρες όπου εικονίζεται με μια βαλίτσα στο χέρι δίπλα σε ένα κομβόι αυτοκινήτων.

Στη λεζάντα έγραψε: «Εγώ και δύο συνάδερφοί μου περπατήσαμε χιλιόμετρα μέχρι τα πολωνικά σύνορα αφού εγκαταλείψαμε το αυτοκίνητό μας στην άκρη του δρόμου. Σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα σε αυτή τη φωτογραφία μεταφέρουν γυναίκες και παιδιά μόνο, στα περισσότερα χωρίς να διακρίνονται αποσκευές, και το μόνο αξίας σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ένα αυτοκίνητο».

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH