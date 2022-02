Ουκρανός βουλευτής απαντάει on camera στον Λαβρόφ: «Άντε γ@μ@#$%» (vid)

Αν και Ουκρανός, ο Ολεξέι Γιοντσαρένκο απάντησε με... γαλλικά στον Σεργκέι Λαβρόφ.

Viral έχει γίνει τελευταίες ώρες ένα video από το Σάββατο, με την όχι και τόσο συνηθισμένη απάντηση ενός Ουκρανού βουλευτή στον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας.

Ο Ολεξέι Γιοντσαρένκο μιλούσε στον Πάτρικ Ριβίλ του ABC News όταν του ζητήθηκε η άποψή του για την δήλωση του Σεργκέι Λαβρόφ πως οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, μπορούν να ξεκινήσουν μόλις η Ρωσία αποκαταστήσει την δημοκρατική τάξη στην χώρα.

Ο 41χρονος βουλευτής, γύρισε προς την κάμερα και είπε ένα «Άντε γ@μ[email protected]#$».

The mood in Ukraine….

Russia’s foreign minister Lavrov this week said negotiations can begin once Russia “restores democratic order” in Ukraine.

As Russian troops neared Kyiv, I asked MP @GoncharenkoUa to comment.

He had a pretty clear one word answer…

“F*** you, Lavrov”. pic.twitter.com/HngNZgDcko