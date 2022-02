Η στιγμή που ο πύραυλος χτυπάει την πολυκατοικία στο Κίεβο (vid)

Bίντεο κατέγραψε τον πύραυλο που χτύπησε την πολυκατοικία στο Κίεβο.

Εσκεμμένο χτύπημα ή κατά λάθος, όπως και να έχει, ο πύραυλος που έπεσε σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία του Κιέβου, δείχνει πως κανένας δεν είναι ασφαλής στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Μπορεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν να έλεγε πως στόχος δεν είναι οι άμαχοι, αλλά άπαντες γνωρίζουν πως σε ένα πόλεμο, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια σιγουριά.

Λίγη ώρα μετά λοιπόν, από την δημοσιοποίηση της είδησης με το χτύπημα του πυραύλου στο Κίεβο, κυκλοφόρησαν και τα πρώτα video.

Όπως μπορείτε να δείτε κάμερα από απέναντι κτίριο καταγράψει την πορεία του πυραύλου...

WATCH: Video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/adrd6LSfIL