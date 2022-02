Η Ρωσία απειλεί Φιλανδία και Σουηδία αν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ (vid)

Νέες απειλές για πόλεμο εξαπέλυσε η Μόσχα, αυτή τη φορά κατά της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

H Ρωσία απειλεί τώρα την Φινλανδία και την Σουηδία, αν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι η ένταξη είτε της Φινλανδίας είτε της Σουηδίας στην αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ «θα πυροδοτήσει σοβαρή απάντηση από τη Μόσχα».

Όπως ανέφερε η Ζαχάροβα, εάν κάποια σκανδιναβική χώρα επιδιώξει να ενταχθεί στη συμμαχία του ΝΑΤΟ «θα είχε σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές συνέπειες που θα απαιτούσαν από τη χώρα μας να λάβει αντίμετρα», ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

