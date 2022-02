Γροθιά στο στομάχι: Η Βλάντα κλαίγοντας λέει «δεν θέλω να πεθάνω» (vid)

Κλαίγοντας η Βλάντα ζητάει να τελειώσει το γρηγορότερο δυνατό ο πόλεμος.

Τα μεγάλα θύματα όλων των πολέμων είναι τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν και να γελάνε, όχι να κλαίνε, καθισμένα σε μία γωνιά ενός καταφυγίου που έχουν πάει για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς.

Από χθες αυτό κάνει η μικρή Βλάντα από την Μαριούπολη. Είναι μαζί με την μητέρα της σε ένα υπόγειο, κλαίει και παρακαλάει ο εφιάλτης της ρωσικής εισβολής να τελειώσει.

Το video του Blooberg είναι κυριολεκτικά γροθιά στο στομάχι, στο οποίο δεν γίνεται να μην λυγίσει ακόμα και ο πιο σκληρός άνθρωπος του κόσμου.

«Δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω να τελειώσουν όλα το συντομότερο δυνατό», λέει, με τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια της, πριν συμπληρώσει: «Ξύπνησα γιατί άκουσα ένα μεγάλο μπουμ σήμερα. Κατάλαβα οτι ήταν πόλεμος».

Στο ίδιο video καταγράφηκε και το ξέσπασμα μίας μητέρας, η οποία περιγράφει την κατάσταση με τα παιδιά.

«Δεν ανησυχώ για εμένα. Ανησυχώ για τα παιδιά. Ξυπνάνε και και κλαίνε και ρωτάνε "τι έγινε μαμά;". Τι να του πω; Πόλεμος. Δεν το καταλαβαίνει. Ρωτάει τι πρέπει να κάνω;».

“I don’t want to die.”



Ukrainians are seeking safety after Russia’s invasion, with some fleeing the country and finding shelter. Parents are left trying to explain the violence to their kids https://t.co/ujqOFOEUOS pic.twitter.com/UCngbwe1yx