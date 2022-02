Τουρκικό πλοίο χτυπήθηκε από βόμβα στα ανοιχτά της Οδησσού (vid)

Η Γενική Διεύθυνση ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι το πλοίο Yasa Jupiter, υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ, χτυπήθηκε από βόμβα.

Ένα πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας χτυπήθηκε από βόμβα στα ανοιχτά της Οδησσού, ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Marshall Islands-flagged, Turkish-owned Yasa Jupiter ship has been struck by a bomb off the coast of Ukraine's Odessa, with no casualties reported, Türkiye's maritime authority reports pic.twitter.com/1NdSF7up7w