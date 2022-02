To θρυλικό Wonder Boy επιστρέφει σε συλλογή με θρυλικά παιχνίδια των 80s και 90s (vid)

Η ΙΝΙΝ Games ανακοίνωσε το Wonder Boy Collection για PS4 και Nintendo Switch.

Μετά από μια διαρροή που έγινε την περασμένη εβδομάδα, η ININ Games αποκάλυψε και επίσημα το Wonder Boy Collection, μια συλλογή της Bliss Brain που έρχεται για κονσόλες PS4 και Nintendo Switch.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά το πακέτο θα κυκλοφορήσει σε συλλεκτικές εκδόσεις για τον εορτασμό και από τα 35 χρόνια της σειράς στην αγορά.

Στο Wonder Boy Collection, οι fans θα βρουν τα Wonder Boy (1986), Wonder Boy in Monster Land (1987), Wonder Boy in Monster World (1991) και Monster World IV (1994).

Οι τίτλοι θα προσφέρουν δυνατότητα αποθήκευσης προόδου σε οποιοδήποτε σημείο, διατηρώντας ωστόσο όλα τα χαρακτηριστικά που θα μας κάνουν να νοσταλγήσουμε τη χρυσή εποχή του gaming.