Ο Πούτιν ντρόπιασε τον Ρώσο αρχικατάσκοπο μπροστά στις κάμερες: «Μίλα ξεκάθαρα, θα στηρίξεις ή στηρίζεις» (vid)

Έναν αρκετά άβολο διάλογο είχε ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον υπεύθυνο της Ρωσικής αντικατασκοπίας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας για την ανεξαρτησίας του Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος θεώρησε πως ο Σεργκέι Ναρίσκιν δεν του έδινε ξεκάθαρη απάντηση στο αν έπρεπε η χώρα να προχωρήσει στην κίνηση αυτή, καθώς νωρίτερα είχε πει πως: «Με την πρόταση του Νικολάι Πλατόνοβιτς, θα μπορούσαμε να δώσουμε, πως να το πω, στους δυτικούς μας εταίρους μια τελευταία ευκαιρία. Να τους δώσουμε μια επιλογή, σε μικρό χρονικό ορίζοντα, να πιέσουν το Κίεβο να επιλέξει την ειρήνη και να εφαρμόσει τη συμφωνία του Μινσκ. Στη χειρότερη περίπτωση, πρέπει να πάρουμε την απόφαση για την οποία συζητάμε σήμερα».

Εκείνη την ώρα ο Πούτιν έδειξε να εκνευρίζεται, καθώς δεν άκουσε την απάντηση που θα περίμενε: «Τι σημαίνει αυτό; Στην χειρότερη περίπτωση; Προτείνεις να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις;» ρώτησε εκνευρισμένος ο Πούτιν και συνέχισε: «Ή να αναγνωρίσουμε ανεξαρτησία;».

Η ένταση άρχισε να ανεβαίνει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο εξής διάλογος με τον Σεργκέι Ναρίσκιν που έδειξε να τα έχει χαμένα.

Since I haven't found an English version online, I've added subtitles to Putin's humiliation of his spy chief during today's grotesque security council meeting in the Kremlin. pic.twitter.com/bFx25nWzTK