Ελικόπτερο έπεσε σε παραλία μπροστά σε εκατοντάδες λουόμενους (vid)

H στιγμή που το ελικόπτερο πέφτει μπροστά σε λουόμενους, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος επιβάτης.

Ένα τρομακτικό βίντεο έδωσε στην δημοσιότητα η αστυνομία του Μαϊάμι.

Εκεί λοιπόν το Σάββατο το μεσημέρι, στις 13:20, ένα ελικόπτερο που ήταν εκτός ελέγχου κατέπεσε στην θάλασσα, μπροστά σε εκατοντάδες λουόμενος που ήταν στην πολύσυχναστη παραλία της περιοχής.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους ανθρώπους που ήταν στην θάλασσα, ενώ δύο από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας διερευνά τα αίτια της συντριβής, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.



This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



