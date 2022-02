Ξέρουμε τι θα κάνεις αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο

Οι ταινίες του τριημέρου που θα σε κάνουν να μην θες να βγεις από το σπίτι.

Υπάρχει ακόμα συγκεκριμένο ωράριο στην εστιάση; Είναι υποχρεωτικό να φοράμε μάσκα στον δρόμο; Τα bar επιτρέπεται να παίζουν τελικά μουσική; Τα μέτρα εξαιτίας της πανδημίας αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε.

Κανένα πρόβλημα. Με το νέο πρόγραμμα της Nova, μέσα από την ΕΟΝ πλατφόρμα, δεν χρειάζεται να βγεις από το σπίτι και να σκοτίζεσαι. Κινηματογραφικές πρεμιέρες, οικογενειακές και παιδικές ταινίες, pop up θεματικά κανάλια και special αφιερώματα σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη. Τόσο τις καθημερινές όσο και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα.

Εδώ, θα ασχοληθούμε με όσα μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο (18_19_20/2) στη Nova, η οποία σου προτείνει τίτλους ταινιών, ανάλογα με το τι έχεις ήδη παρακολουθήσει, για να μην χρειάζεται να ψάχνεις τι θα δεις. Δηλαδή αν έχει λιώσει στα horror με το που ανέβει το επόμενο horror στην πλατφόρμα της θα μπει αυτόματα στις προτεινόμενες επιλογές σου.

Πάμε, να δούμε πέντε δυνατές προτάσεις για το ΠΣΚ.

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Άνθιμος Ανανιάδης

Υπόθεση: Η ταινία έχει να κάνει με έναν κόσμο εντελώς ανάποδο σε σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα σχετικά με τα στερεότυπα στις σεξουαλικές προτιμήσεις των ανθρώπων. Για τον κόσμο της ταινίας νόρμα θεωρείται η ομοφυλοφιλία, ενώ η ετεροφυλοφιλία είναι ταμπού. Το βασικό της plot ασχολείται με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δύο μπαμπάδες, όταν αντιλαμβάνονται ότι ο γιος τους έλκεται από ένα κορίτσι, χαρίζοντας στιγμές άφθονου γέλιου και έντονου προβληματισμού.

Είδος: Comedy, Drama

Διάρκεια: 1ω 28λ

Προβολή: 18/2, 22.00, Zώνη Pride Fridays Novacinema2 & on demand

You should have left