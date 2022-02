Η Sony παρουσιάζει τα Link Buds, έναν νέο ορίζοντα στα ακουστικά

Μοναδικός σχεδιασμός δακτυλίων της Sony με συνδέσμους διαφάνειας ήχου σε online και offline περιβάλλον για μια «Never Off» εμπειρία χρήσης.

Η Sony παρουσιάζει έναν νέο τρόπο για να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική και τις σημαντικές στιγμές της ζωής, όλα ταυτόχρονα, με τα ολοκαίνουργια truly wireless Link Buds. Μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι και ενήμεροι ανά πάσα στιγμή, λόγω του σχεδιασμού ανοιχτού δακτυλίου με διαφάνεια ήχου, της εξαιρετικά μικρής, άψογης εφαρμογής τους, του κρυστάλλινου ήχου καθώς και της ποιότητας κλήσεων.

Αξιοποιώντας τη μοναδική σχεδίαση των Link Buds και τις τεχνολογίες αισθητήρων και spatial sound, η Sony δημιουργεί νέες ηχητικές εμπειρίες μαζί με τους συνεργάτες της, όπως το gaming AR, τις νέες εμπειρίες εργασίας από το σπίτι, την ηχητική πλοήγηση AR και την γρήγορη πρόσβαση στη μουσική.

Όλοι οι κόσμοι σας, πάντα συνδεδεμένοι

Τα Link Buds έχουν δημιουργηθεί με μοναδικό σχεδιασμό ανοιχτού δακτυλίου και σας επιτρέπουν να συντονιστείτε με τον έξω κόσμο όποτε θέλετε, χωρίς να διακυβεύεται η ακουστική σας εμπειρία. Η μονάδα οδήγησης δακτυλίου που αναπτύχθηκε πρόσφατα, έχει το κέντρο του διαφράγματος ανοιχτό για διαφανήήχο, επιτρέποντάς σας να ακούτε καθαρά τους ήχους γύρω σας, ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιος σας απευθύνετε με το όνομά σας, όταν βρίσκεστε σε μία κλήση ή να συνομιλείτε εύκολα με φίλους όταν ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ο νέος τους σχεδιασμός κάνει τα Link Buds τον τέλειο «σύντροφο» για μια σειρά περιπτώσεων, όπως η εργασία από το σπίτι, τα παιχνίδια, η ακρόαση μουσικής και πολλά άλλα.

Δεν θα χρειαστεί ποτέ να αποσυνδεθείτε, χάρη στη νέα, εξαιρετικά μικρή, εργονομική σχεδίαση των Link Buds. Με βάρος περίπου τεσσάρων γραμμαρίων, αυτά τα ακουστικά είναι ένα μικροσκοπικό θαύμα. Σε αντίθεση με τα συμβατικά ακουστικά, η προστατευτική επιφάνεια που καλύπτει το διάφραγμα του ηχείου είναι ενσωματωμένη στο περίβλημα, εξοικονομώντας χώρο. Το συνολικό σχήμα έχει δημιουργηθεί με τη χρήση εκτεταμένων δεδομένων σχήματος αυτιών, που έχουν συγκεντρωθεί από τότε που η Sony παρουσίασε τα πρώτα της in earακουστικά στον κόσμο, το 1982. Ελάχιστα θα αισθάνεστε ότι τα φοράτε, καθιστώντας τα τον τέλειο σύντροφο για όλη την ημέρα και για κάθε ημέρα.

Κρυστάλλινος ήχος

Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις χωρίς θόρυβο, για πεντακάθαρες συνομιλίες. Τα Link Buds περιλαμβάνουν τεχνολογία ακριβούς λήψης φωνής που εκτελεί προηγμένη επεξεργασία του φωνητικού σήματος. Ο αλγόριθμος μείωσης θορύβου της Sony αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας μηχανική εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 500 εκατομμύρια δείγματα φωνής για να καταστείλει τον θόρυβο του περιβάλλοντος και να εξαγάγει με σαφήνεια τη φωνή σας. Τα LinkBuds σάς επιτρέπει να ακούτε τους ανθρώπους, όταν το χρειάζεστε, ακόμα και όταν βρίσκεστε σε θορυβώδεις καταστάσεις.

Τα Link buds σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από το πόσο πολυάσχολη μπορεί να γίνει η ζωή. Χάρη στο DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), το προσωπικό σας soundtrack θα αναβαθμιστεί σε υψηλής ποιότητας. Ο Ενσωματωμένος Επεξεργαστής V1 της Sony αναπαράγει όλες τις λεπτομέρειες στη μουσική σας με ελάχιστη παραμόρφωση, για μια εκπληκτικά αυθεντική εμπειρία ακρόασης, ώστε οι αγαπημένοι σας καλλιτέχνες να ακούγονται πάντα υπέροχα. Ένας ειδικά σχεδιασμένος οδηγός δακτυλίου 12 mm παρέχει πλούσιο και καλά ισορροπημένο ήχο.

Το Adaptive Volume Control [1] βελτιστοποιεί αυτόματα την ένταση με βάση το που βρίσκεστε, αφήνοντας τη μουσική σας να ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο περιβάλλον σας. Αυτό σάς επιτρέπει να ακούτε τα αγαπημένα σας κομμάτια σε άνετη ένταση και σε διάφορα περιβάλλοντα, για να βελτιώσετε την υπαίθρια εμπειρία ακρόασης.

Κάνοντας την καθημερινότητά σας πιο εύκολη

Η Sony κάνει πιο εύκολη από ποτέ την ενσωμάτωση του προσωπικού σας soundtrack στον κόσμο σας, ενώ παράλληλα παραμένετε συνδεδεμένοι με μια ποικιλία έξυπνων λειτουργιών.

Μην ξεγελιέστε από το μέγεθός τους, τα Link Buds είναι εξαιρετικά εύχρηστα και εξοπλισμένα με προηγμένες δυνατότητες. Με το Wide Area Tap [2] όλος ο έλεγχος είναι στα χέρια σας. Με διπλό ή τριπλό άγγιγμα μπροστά σε οποιοδήποτε από τα αυτιά σας, μπορείτε να προσαρμόσετε την αναπαραγωγή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας - δεν χρειάζεται να αγγίξετε τα ίδια τα Link Buds.

Τα Link Buds είναι εκεί για να σας βοηθήσουν ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε, ακόμη και όταν τα χέρια σας δεν είναι ελεύθερα. Με το Speak-to-Chat [3] μπορείτε να διακόψετε αυτόματα τη μουσική σας αμέσως μόλις μιλήσετε σε κάποιον. Μόλις ολοκληρωθεί η συνομιλία σας, η μουσική σας αρχίζει να παίζει αυτόματα, επομένως δεν χρειάζεται να αγγίξετε κανένα στοιχείο ελέγχου. Τα Link Buds έρχονται επίσης με βοήθεια hands-free, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες, να συνδέεστε με φίλους, να ορίζετε υπενθυμίσεις και άλλα, ενεργοποιώντας τον βοηθό φωνής [4] που προτιμάτε. Απλώς πείτε "OK Google" ή "Alexa".

[1] Ρυθμίστε τη λειτουργία στο “ON” μέσω της εφαρμογήςSony | Headphones Connect.

[2] Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία των Link Buds σας, πιέστε ανάμεσα στο λοβό του αυτιού ή από το πάνω σημείο του αυτιού έως κάτω από το λοβό του αυτιού. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε περίπτωση βήχα ή κατά την τοποθέτηση/αποσύνδεση εξαρτημάτων γύρω από τα αυτιά. Όταν τα ακουστικά αντιδρούν λανθασμένα, απενεργοποιήστε το wide are at a poff χρησιμοποιώντας το "Sony | Head phones Connect».

[3] Σε σπάνιες περιπτώσεις, το Speak-to-Chat μπορεί να ξεκινήσει ακούσια ως απόκριση σε κραδασμούς που προκαλούνται από συσκευές, όπως ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικές συσκευές μασάζ και ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και δραστηριότητες όπως το βούρτσισμα των δοντιών, ο βήχας ή το βουητό.

Ρυθμίστε τη λειτουργία σε "ON" από την εφαρμογή Sony | Headphones Connect. Για να απενεργοποιήσετε το Speak-to-Chat και να επιστρέψετε στη μουσική σας αμέσως, πατήστε είτε την αριστερή ή τη δεξιά επιφάνεια αφής. Διαφορετικά, η αναπαραγωγή της μουσικής θα συνεχιστεί από προεπιλογή 15 δευτερολέπτων μετά τη λήξη της συνομιλίας σας σε λειτουργία Speak-to-Chat. Αυτό το χρονικό πλαίσιο μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας το Sony | Headphones Connect.

[4] Το Google Assistant είναι διαθέσιμο μόνο για Android. Η δυνατότητα ενεργοποίησης του Google Assistant λέγοντας "OK Google" είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android. Το Google, το Google Assistant και το Android είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Τα Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. ΤοGoogleAssistant και η Alexa δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες και τις χώρες/περιοχές. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Google Assistant και ρυθμίστε με το Sony | Headphones Connect. Για το AmazonAlexa, εγκαταστήστε την εφαρμογή Amazon Alexa και ρυθμίστε το με τοSony | Headphones Connect

Εύκολη σύζευξη Bluetooth με Fast & Swift Pair



Τα Link Buds υποστηρίζουν τη νέα χρήσιμη λειτουργία Fast Pair της Google, επιτρέποντάς σας να κάνετε σύζευξη χωρίς κόπο με τις Android συσκευές σας. Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε πού αφήσατε τελευταία φορά τα ακουστικά σας. Το SwiftPair καθιστά γρήγορη και εύκολη τη σύζευξη των LinkBuds με φορητό υπολογιστή Windows 11 ή Windows 10, επιτραπέζιο υπολογιστή ή tablet.

Για πρώτη φορά, μπορείτε να βγάλετε τα ακουστικά από τη θήκη τους και θα εμφανιστεί αυτόματα ένα αναδυόμενο παράθυρο. Έτσι, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε σύζευξη.

Γρήγορη πρόσβαση στην αγαπημένη σας μουσική



Με τη λειτουργία Quick access (γρήγορη πρόσβαση), μπορείτε να διαμορφώσετε ταLink Buds για να συνεχίζουν την αναπαραγωγή του Spotify με μερικά μόνο αγγίγματα, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξετε το smartphone[1] σας.

Πλουσιότερη εμπειρία εξερεύνησης με το Microsoft Sound scape

Τα Link Buds παρέχουν βελτιωμένες δυνατότητες που ενσωματώνονται στο Microsoft Soundscape[2]. Το σχήμα ανοιχτού δακτυλίου επιτρέπει στους χρήστες να ακούν ήχους από σειρήνες, μηνύματα από κτήρια ή ήχους αυτοκινήτων σε διασταυρώσεις, ως ήχο του φυσικού περιβάλλοντος. Οι αισθητήρες γυροσκοπίου μέσα στα ακουστικά μπορούν να ανιχνεύσουν την κατεύθυνση του κεφαλιού σας και να σας επιτρέψουν να ακούσετε τον ήχο από μία κατεύθυνση, χωρίς να κρατάτε το smartphone σας[3].

Η Sony υπολογίζει τη βιωσιμότητα

Η Sony δεν έχει σχεδιάσει τα LinkBudsμόνο για να είναι κομψά, αλλά και με γνώμονα το περιβάλλον. Αυτά τα μοναδικά ακουστικά και η θήκη φόρτισής τους είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά και χρησιμοποιείται συσκευασία χωρίς πλαστικό[4].

Τα καθημερινά σου ear buds

Τα Link Buds είναι τέλεια για την καθημερινότητά σας. Χάρη στην IPX4 αντοχή στο νερό [5], οι πιτσιλιές και ο ιδρώτας δεν θα σας εμποδίσουν να απολαύσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε μια πλήρης ημέρα με μία μόνο φόρτιση - 5,5 ώρες [6] - από τα ακουστικά και να έχετε επιπλέον 12 ώρες [7] χάρη στην κομψή και συμπαγή θήκη τους. Ακόμη και όταν η ζωή κυλά γρήγορα και βιάζεστε, μια φόρτιση μόνο 10 λεπτών μπορεί να σας προσφέρει έως και 90 λεπτά χρόνου αναπαραγωγής.

Βυθιστείτε σε ήχο από όλες τις κατευθύνσεις

Τα Link Buds έρχονται επίσης με 360 Reality Audio [8]. Με το 360 Reality Audio, η μουσική μπορεί να μοιάζει τόσο αληθινή σαν να βρίσκεστε στην πρώτη σειρά σε μια συναυλία ή στο στούντιο ηχογράφησης δίπλα στον αγαπημένο σας καλλιτέχνη.

Δηλώσεις από συνεργάτες της Sony

Τα Link Buds, τα οποία συνδέουν τον online και των offline κόσμο, θα συνεχίσουν να παρέχουν διάφορες λειτουργίες για καλύτερες και νέες ηχητικές εμπειρίες. Ακολουθούν ορισμένες δηλώσεις από επιλεγμένους στρατηγικούς συνεργάτες της Sony.

«Το Microsoft Soundscape είναι μια καινοτόμα τεχνολογία που βασίζεται στον ήχο και αποτελεί παράδειγμα της αποστολής μας να ενδυναμώσουμε κάθε άτομο να πετύχει περισσότερα», δήλωσε ο Peter Lee, CVP της Microsoft Research &Incubations. «Στη συνεργασία μας με τη Sony για την ενσωμάτωση του Soundscape στα Link Buds, διαπιστώσαμε ότι ο εμπεριστατωμένος σχεδιασμός των ακουστικών ενισχύει την εμπειρία του Soundscape,διευκολύνοντας τους ανθρώπους να αντιληφθούν καλύτερα το περιβάλλον τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα να κυκλοφορούν, απολαμβάνοντας μια πραγματική heads-up και hands-free εμπειρία. Αυτή είναι μόνο η αρχή και είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεχιζόμενη σχέση μας με τη Sony, καθώς και για το πώς οι συμπληρωματικές τεχνολογίες προσθέτουν αξία στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή».

«Τα προϊόντα μας - Ingress, Pokémon GO και Pikmin Bloom - χρησιμοποιούν επαυξημένη πραγματικότητα και real-worldgameplayγια να διασκεδάσουν και να ενθουσιάσουν την κοινότητά μας. Ο ήχος είναι ένα σημαντικό μέρος οποιασδήποτε εμπειρίας ψυχαγωγίας, ειδικά όταν οι χρήστες καλούνται να εξερευνήσουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Sony στην κυκλοφορία των Link Buds για να προσφέρουμε καθηλωτικές, ρεαλιστικές εμπειρίες ήχου στην κοινότητά μας», δηλώνει ο Archit Bhargava, Director of Product Marketing, Niantic, Inc.

«Στο Spotify, εργαζόμαστε πάντα για να δημιουργήσουμε την καλύτερη και πιο αδιάκοπη εμπειρία ακρόασης για κάθε στιγμή», λέει ο Sten Garmark, VPofConsumerExperienceστοSpotify. «Μαζί με τη Sony, είμαστε ενθουσιασμένοι με την άφιξη του Spotify Tap στα νέα Link Buds, επιτρέποντας στους ακροατές να μεταβούν αμέσως στη μουσική ή να ακούσουν κάτι νέο και όλα αυτά με απλά αγγίγματα.»

Για να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή ανακοίνωση των Link Buds, μέσω βίντεο επισκεφτείτε: https://youtu.be/SaUuj6RTQig



Διαθεσιμότητα

Τα Link Buds θα είναι διαθέσιμα σε Γκρι και Λευκό από τον Φεβρουάριο του 2022.

[1] Εγκαταστήστε την εφαρμογή Spotify και ρυθμίστε το Sony | Headphones Connect. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης εφαρμογής Spotify και, στη συνέχεια, συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε το Spotify Tap™. Στη συνέχεια, κλείστε την εφαρμογή Spotify, και είτε ανοίξετε ξανά την εφαρμογή είτε αποθηκεύσετε τα ακουστικά στη θήκη αξεσουάρ και επαναφέρετε την τροφοδοσία για τη χρήση του SpotifyTap™.

[2] Παρακαλώ επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για ένα βίντεο από την εμπειρία τωνLinkBudsκαι του Soundscape.

https://www.sony.com/en/SonyInfo/accessibility/initiatives/#LinkBuds

[3] <Περιοχή διαθεσιμότητας>

US/UK/Αυστραλία/Καναδάς/Σουηδία/Γαλλία/Βραζιλία/Ιταλία/Ιρλανδία

ΑπαιτείταιναυπάρχειηεφαρμογήεγκατεστημένηστηνiOSσυσκευήσας. Παρακαλώδείτεπληροφορίεςστο https://apps.apple.com/app/id1240320677 MicrosoftκαιSoundscapeείναι εμπορικά καταχωρημένα σήματα εταιριών.

[4] Εξαιρούνται τα υλικά επίστρωσης και τα αυτοκόλλητα.

[5] Εξασφαλισμένη προστασία από πιτσίλισμα νερού από οποιαδήποτε γωνία, εξαιρουμένης της μονάδας οδήγησης δακτυλίου. Η θήκη φόρτισης δεν είναι αδιάβροχη.

[6] 5.5 αναπαραγωγής μουσικής και 2.5 για συνεχόμενη επικοινωνία (όταν χρησιμοποιείται σύνδεση Bluetooth®)

[7] 5.5 ώρες (earbuds) + 12 ώρες (θήκη φόρτισης), συνολικά 17.5 ώρες όταν χρησιμοποιείται σύνδεσηBluetooth®.

[8] ΑπαιτείταιηεφαρμογήSony | Headphones Connect. Απαραίτητη η συνδρομή σε υπηρεσία ροής μουσική, όπου ίσως είναι απαραίτητη συνδρομή επί πληρωμή επί πληρωμή. Κάποιες υπηρεσίες ίσως δεν είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένες χώρες και περιοχές.