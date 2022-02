Βρήκε τον αδελφό που δεν ήξερε πως είχε από ένα δελτίο καιρού (vid)

Ο Randy Waites είδε στην τηλεόραση έναν τύπο που του έμοιαζε στον πατέρα του και είχαν το ίδιο επίθετο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η έρευνα για τον εντοπισμό του.

Πολλές φορές η τύχη παίζει διάφορα παιχνίδια, όπως στην περίπτωση του Randy Waites, ο οποίος κατάφερε να βρει τον αδελφό που δεν ήξερε πως είχε.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πριν από λίγες μέρες, ο συγκεκριμένος άνδρας από την Καλιφόρνια παρακολουθούσε το δελτίο καιρού, όταν είδε την συνέντευξη κάποιου με το όνομα Eddie Waites.

Οι ομοιότητες που είχαν με τον πατέρα του, του χτύπησαν... καμπανάκια και έτσι η κόρη του ξεκίνησε την έρευνα για τον εντοπισμό του.

Έχοντας το πλήρες ονοματεπώνυμό του και την περιοχή στην οποία διέμενε, δεν άργησε να τον βρει. «Έμοιαζε πολύ με τον μπαμπά στα μάτια», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο Eddie από την πλευρά του, είπε: «Πέρασε ένα ρίγος από το κεφάλι μου και έφτασε μέχρι τα δάχτυλα του ποδιού μου. Μόλις τον είδα, κατάλαβα οτι έμοιαζε με τον μπαμπά. Με τον μπαμπά μας. Ήξερα οτι είναι αληθινά όσα μου έλεγε».

That’s Eddie Waites on the left, and Randy Waites on the right. They share the same father. Do you see the similarities? pic.twitter.com/mPzzPugNJp