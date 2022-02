Αφίσα της ταινίας «The Batman» έχει μυστικό μήνυμα

Ένα κρυφό μήνυμα που γίνεται ορατό μόνο με black light κρύβει η αφίσα της ταινίας «Thw Batman».

Στην ταινία, που θα αρχίσει να προβάλλεται τον Μάρτιο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον υποδύεται τον Μπρους Γουέιν/Batman, ενώ ο Πολ Ντάνο πρωταγωνιστεί ως ο κακός Riddler (Γρίφος).

Στην αφίσα της ταινίας της DC Comics εμφανίζονται o Batman και η Catwoman μαζί σε ένα πορτοκαλί φόντο με ένα σύμβολο του Γρίφου ορατό και χάρη σε ειδήμονα αποκαλύφθηκε μυστικό μήνυμα του.

Τα περίεργα σύμβολα του Γρίφου διακρίνονται σε όλη την αφίσα, μαζί με τις φράσεις «είσαι κι εσύ μέρος αυτού» και «μάθε γιατί», που είναι γραμμένες με κόκκινη γραμματοσειρά και φαίνονται μόνο με μαύρο φως (υπεριώδεις λαμπτήρες).

I tried to get the whole thing as best as I could pic.twitter.com/3S8GiAF2gX