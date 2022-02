Φήμες πως η Samsung αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγής και πάει πιο πίσω την κυκλοφορία των Galaxy S22

Αν ισχύσουν τα νέα δεδομένα, τα τηλέφωνα θα διατεθούν από τα τέλη Φεβρουαρίου κι έπειτα.

Έχουν μείνει λίγες μέρες ακόμη μέχρι να μάθουμε τα πάντα για τα Samsung Galaxy S22 μέσω του Unpacked event της κορεατικής εταιρείας, ωστόσο φαίνεται πως οι νέες συσκευές μπορεί να κυκλοφορήσουν πιο αργά απ’ όσο φανταζόμασταν.

Σύμφωνα με τον insider Jon Prosser, η Samsung αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή των νέων τηλεφώνων και έτσι η κυκλοφορία τους θα πάει για λίγες μέρες πιο μετά από εκεί που τις περιμέναμε.

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση των νέων smartphones θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου και άμεσα θα ξεκινήσουν οι προ-παραγγελίες (με κάποιο σχετικό δώρο). Αν και θα περιμέναμε την κυκλοφορία σχετικά άμεσα, τα τηλέφωνα θα εμφανιστούν μετά από μερικές εβδομάδες.

Ο Prosser αναφέρει πως το Samsung Galaxy S22 Ultra θα κυκλοφορήσει αρχικά στις μεγάλες αγορές από τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ τα Samsung Galaxy S22 και Samsung Galaxy S22+ θα πρέπει να αναμένονται από τις 11 Μαρτίου και μετά. Η κατασκευάστρια εταιρεία απέφυγε να σχολιάσει το παραμικρό για το θέμα.

Bad news:



I’m told that due to supply chain issues, the Galaxy S22 lineup has had a slight setback.



Pre-order for ALL devices is still happening on event day (Feb 9)



However, availability has now been split:



S22 Ultra: Feb 25

S22 & S22+: Pushed to March 11 pic.twitter.com/pp2IFAYXSN