Η εξαφάνιση του κιθαρίστα των Manic Street Preachers που παραμένει άλυτο μυστήριο (vids)

Ο Richey Edwards εξαφανίστηκε το 1995 και το 2008 ανακηρύχθηκε νεκρός χωρίς να έχει βρεθεί.

Στην περίφημη λίστα του «κλαμπ των 27» όπου συμπεριλαμβάνονται αστέρες της ροκ (Morrison, Jendrix, Joplin, Winehouse, Cobain, Jones), που έφυγαν από τη ζωή στα 27 τους χρόνια, υπάρχει και το όνομα του Richey Edwards, πρώην κιθαρίστα των Manic Street Preachers. Μόνο που δίπλα στο όνομα του μπαίνει ένας αστερίσκος, αφού αν και επίσημα έχει θεωρηθεί νεκρός από το 2008, ανεπίσημα η υπόθεσή του αποτελεί ακόμα και σήμερα άλυτο μυστήριο.

Την 1η Φεβρουαρίου του 1995, ο Edwards και ο κιθαρίστας και τραγουδιστής James Dean Bradfield, είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για να προβάλουν τον τελευταίο τους δίσκο. Έφυγε από το ξενοδοχείο του Κάρντιφ στις 7 το πρωί. Πήρε μαζί του το πορτοφόλι του, τα αντικαταθληπτικά του χάπια, τα κλειδιά του αυτοκινήτου και το διαβατήριό του. Δεν τον ξαναείδε κανένας, εκτός από έναν φαν που ισχυρίζεται ότι τον είδε στο γραφείο διαβατηρίων και στον σταθμό λεωφορείων του Νιουπορτ, πριν γίνει γνωστό ότι έχει εξαφανιστεί.

Το δεκαπενθήμερο πριν από την εξαφάνιση, ο κιθαρίστας είχε βγάλει 2.800 λίρες από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Δυο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Επειδή ήταν κοντά στην γέφυρα Severn, ένα μέρος όπου έχουν αυτοκτονήσει αρκετοί άνθρωποι, πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν ότι αυτοκτόνησε πηδώντας από την γέφυρα. Ωστόσο, όσοι τον γνώριζαν καλά, είπαν ότι δεν σκόπευε ποτέ να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα προβλήματα με την κατάθλιψη

Ο Edwards αντιμετώπιζε αρκετά ψυχολογικά προβλήματα. Πολλές φορές μάλιστα, έκανε επίπονες πράξεις πάνω στο σώμα του. Έσβηνε τσιγάρα στο κορμί του και κοβόταν με ξυραφάκια. «Όταν κόβομαι αισθάνομαι πολύ καλύτερα» είχε πει στο BBC Wales. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Holy Bible» το 1994, μπήκε σε ψυχιατρική κλινική.

Το 1991 ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον ίδιο και έναν δημοσιογράφο είχε προκαλέσει αίσθηση. Οι Manic Street Preachers έκαναν τότε τα πρώτα τους βήματα στη μουσική βιομηχανία και ένας δημοσιογράφος αμφισβήτησε την αυθεντικότητα της μουσικής τους. Ρώτησε τον Edwards αν παίρνει στα σοβαρά την τέχνη του και εκείνος απάντησε χαράζοντας με ξυράφι στο χέρι του τις λέξεις «4 Real». Χρειάστηκε 18 ράμματα.

Οι θεωρίες και ο «θάνατος»

Αρκετοί θεώρησαν ότι η εξαφάνισή του ήταν μια σκηνοθετημένη κίνηση, καθώς τα μέλη των Manic Street Preachers ισχυρίζονταν ότι ήθελα να προκάλεσε μια τομή στη μουσική βιομηχανία και στη συνέχεια να ακολουθήσει έναν ήρεμο τρόπο ζωής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κάποιοι ισχυρίστηκαν πως τον είδαν στην Γκόα της Ινδίας και στα Κανάρια Νησιά, αλλά και σε άλλα μέρη, αλλά καμία μαρτυρία δεν επιβεβαιώθηκε. Από το 2008, 13 χρόνια μετά την εξαφάνισή του, θεωρείται νεκρός. To 2002 η οικογένειά του κλήθηκε να τον κηρύξει επίσημα νεκρό, κάτι που έγινε τελικά έξι χρόνια αργότερα.

Το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Withdrawn Traces: Searching for the Truth about Richey Manic». Οι συγγραφείς Sara Hawys Roberts και Leon Noakes ισχυρίζονται πως ο Edwards σκηνοθέτησε την εξαφάνισή του, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η αδερφή του. Σήμερα, αν βρίσκεται στην ζωή, ο Richey Edwards είναι 51 ετών. Όταν εξαφανίστηκε ήταν μόλις 27.

Οι θεωρίες είναι πολλές και όσο η υπόθεση δεν κλείνει οριστικά, ο μύθος γύρω από την εξαφάνισή του συνεχίζεται. Για πολλά χρόνια τα μέλη των Manic Street Preachers τοποθετούσαν στην σκηνή ένα επιπλέον μικρόφωνο στις συναυλίες τους, σε περίπτωση που ο Edwards εμφανιζόταν. Μέχρι το 2005 κρατούσαν στην άκρη το 1/4 των εσόδων τους για εκείνον...