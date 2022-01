Η SEGA αποσύρεται από τα arcades μετά από 56 χρόνια

Τέλος εποχής για την ιαπωνική εταιρεία που κλείνει έναν θρυλικό τομέα της.

Τέλος εποχής για τα arcades της SEGA, καθώς η ιαπωνική εταιρεία πουλάει όλο το σχετικό τομέα στην εταιρεία Genda Inc.

Η SEGA ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2020 την πώληση του 85.1% στην ίδια εταιρεία χώρων ψυχαγωγίας και πλέον φαίνεται πως η διαδικασία συνεχίζεται και με το 14.9% που είχε απομείνει.

Ο επικεφαλής της Genda, Takashi Kataoka, σημείωσε στο Twitter πως όλα τα arcades της SEGA (και οι σχετικοί χώροι) θα αλλάξουν ταμπέλες και θα ονομαστούν GiGO (Get into the Gaming Oasis).

Τα σχετικά καταστήματα στην θρυλική περιοχή Akihabara θα είναι τα πρώτα που θα αλλάξουν ταμπέλες, σηματοδοτώντας έτσι ένα τέλος εποχής που ήρθε ταχύτερα μετά την εξάπλωση του COVID-19 και τη μεγάλη πτώση σε τουρίστες και επισκέπτες γενικότερα.