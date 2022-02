To All of Us Are Dead του Netflix αποδεικνύει πως οι Κορεάτες ξέρουν από ζόμπι

Η νέα σειρά τρόμου από τη Νότια Κορέα έχει κερδίσει και πάλι τον αλγόριθμο του Netflix, καταφέρνοντας να «μπλέξει» το Walking Dead με το Elite.

Η τρίτη κατά σειρά πρωτότυπη παραγωγή του Netflix από τη Νότια Κορέα για τη φετινή σεζόν, μετά το Squid Game και το Hellbound, ακούει στο όνομα All of Us Are Dead. Σε αντίθεση με τους δύο προκατόχους του, το νέο κορεατικό εγχείρημα είναι βουτηγμένο στο αίμα και τον τρόμο, με εκατοντάδες ζόμπι να εισβάλλουν σε ένα λύκειο της χώρας.

Απ' ότι φαίνεται πάντως οι Κορεάτες είναι master του είδους, έχοντας καταφέρει να συνδέσουν δύο κατηγορίες, τις οποίες λατρεύει το κοινό του Netflix. Τα ζόμπι και τη ζωή των μαθητών μέσα σε ένα λύκειο. Θα μπορούσε να πει κανείς για παράδειγμα πως το All of Us Are Dead αποτελεί ένα εξαιρετικό μείγμα από το Walking Dead και το Elite. Μία σειρά τρόμου με μια θεματική, που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν.

Αν και πρωτοεμφανίστηκε στο Netflix στις 22 Ιανουαρίου, τις τελευταίες ημέρες ολοένα και περισσότεροι χρήστες αποφασίζουν να ξεκινήσουν την κορεατική σειρά, με αποτέλεσμα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νούμερο 2 του ελληνικού top-10 και να οδεύει ολοταχώς στην προσπέραση του Manifest, που βρίσκεται στην κορυφή. Όσον αφορά το στόρι της σειράς, βρισκόμαστε σε ένα λύκειο, όπου ένας ποντικός δαγκώνει μία μαθήτρια και της μεταδίδει έναν ιό, ο οποίος σταδιακά τη μετατρέπει σε ζόμπι (βλέπετε μία μεταφορά σχετικά με τον ιό του κορονοϊού εδώ ή είναι μόνο ιδέα μας;).

Στη συνέχεια, εκείνη δαγκώνει ένα συμμαθητή της και κάπως έτσι το σχολείο γίνεται το επίκεντρο της έξαρσης του ιού ζόμπι. Οι παγιδευμένοι μαθητές προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο να αποδράσουν, πριν μολυνθούν κι αυτοί από τη λύσσα, την ώρα που η αστυνομία και η κυβέρνηση της χώρας αργεί πολύ να συνειδητοποιήσει πως όλο αυτό που συμβαίνει δεν πρόκειται για μαθητική φάρσα, αλλά για έναν πραγματικό εφιάλτη.

Με το ξεκίνημά της η σειρά κάνει ένα reference στο Εξπρές των Ζωντανών Νεκρών, μία από τις καλύτερες action-zombie ταινίες, η οποία έκανε όλο τον πλανήτη να στρέψει την προσοχή του στη Νότια Κορέα και να αναγνωρίσει πως πηγαίνει το συγκεκριμένο είδος ταινιών σε άλλο επίπεδο. Σε αντίθεση με αντίστοιχα προγράμματα του Χόλιγουντ, όπου το κοινό παρακολουθεί τα «χαζά» ζόμπι να κυνηγούν ανθρώπους στο ίδιο ακριβώς μοτίβο και με το αίμα να πρωταγωνιστεί, οι Νοτιοκορεάτες επενδύουν στις ανθρώπινες σχέσεις και στους χαρακτήρες.

Όπως στο Εξπρές των Ζωντανών Νεκρών του 2016, έτσι και στο All of Us Are Dead του 2022, οι θάνατοι δεν είναι τόσο φρικιαστικοί, ενώ δίνεται χρόνος στους χαρακτήρες να ξεδιπλώσουν τα συναισθήματά τους. Ακόμη και τη στιγμή που έχουν ήδη μολυνθεί, τους βλέπουμε να διατηρούν για λίγη ώρα την ανθρώπινη υπόστασή τους, επιλέγοντας να θυσιαστούν ή να αποχαιρετήσουν κάποιον αγαπημένο τους, στοιχεία που δίνουν στα δώδεκα επεισόδια της σειράς του Netflix, μία δραματοποίηση που ξεφεύγει από τα στενά όρια του horror στόρι.

Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε κάποιο spoiler, η σειρά φαίνεται πως θα συνεχίσει και σε δεύτερη σεζόν. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση η δυσκολία ανεβαίνει κατακόρυφα. Όπως σε κάθε τηλεοπτικό πρόγραμμα με «δυνατό» πρώτο κύκλο, οι παραγωγοί θα πρέπει να ξεπεράσουν τον «σκόπελο» της επανάληψης και να γίνουν πραγματικά πρωτότυποι, για να καταφέρουν να πείσουν τους θεατές, να τους εμπιστευτούν ξανά. Μιας και τα ζόμπι, όμως, αποτελούν το στοιχείο των Νοτιοκορεατών, έχουν ένα έξτρα πλεονέκτημα.