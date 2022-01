Ακόμη και με μάσκα θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Face ID του iPhone με το iOS 15.4

Ξεκίνησαν οι δοκιμές για χρήση των smartphones της Apple ακόμη και με μάσκα.

Η πανδημία έχει φέρει τις μάσκες προστασίας στο προσκήνιο και είναι γεγονός πως αρκετοί μηχανισμοί επιβεβαίωσης που δούλευαν με τη σάρωση του προσώπου του χρήστη αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Κάτι τέτοιο θέλει να λύσει η Apple και έτσι φαίνεται πως έχει προχωρήσει ήδη τις δοκιμές έτσι ώστε τα κινητά της τηλέφωνα να λειτουργούν σωστά ακόμη κι αν ο κάτοχός τους φοράει μια μάσκα προστασίας στο πρόσωπό του.

Κάτι τέτοιο μαρτυρούν ήδη οι πρώτες εικόνες από όσους έχουν πρόσβαση στη δοκιμαστική έκδοση του iOS 15.4.

Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι δυνατή η επιβεβαίωση στοιχείων για αγορές μέσω του Apple Pay ή κάποιων προγραμμάτων από το App Store, ακόμη και με μάσκα.

Το τηλέφωνο, μέχρι σήμερα, ξεκλείδωνε ακόμη και αν ο κάτοχός του φορούσε μάσκα, αρκεί να φόραγε το Apple Watch του.

Προφανώς και η Apple θέλει να περάσει το χαρακτηριστικό σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές.

Well this is new (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR