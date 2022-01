Σκότωσε τον δολοφόνο μιας γυναίκας και οι Βρετανοί ψηφίζουν «αθώος»! (vid)

Να αθωωθεί ζητούν πάνω από 25.000 Βρετανοί, ένας 26χρονος Τσετσένος που παρέσυρε με τοπ όχημά του τον Μακάσκρ. Λίγο πριν ο 41χρονος είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου στη μέση του δρόμου, την πρώην σύζυγό του.

Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν δώσει έως σήμερα το "παρών" σε μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών στη Βρετανία για να υπερασπιστούν έναν άνδρα, που συνελήφθη για φόνο, μετά τον θάνατο ενός άλλου άνδρα, τον οποίο παρέσυρε με το όχημά του και που νωρίτερα είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου την πρώην σύζυγό του, στη μέση του δρόμου, στο Λονδίνο.

Ο Τσετσένος, ηλικίας 26 ετών, συνελήφθη, προτού αφεθεί ελεύθερος για όσο διαρκεί η έρευνα, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τον Λίον Μακάσκρ, ηλικίας 41 ετών, την ώρα που εκείνος επιτίθετο με μαχαίρι εναντίον της πρώην γυναίκας του Γιάσμιν Τσκάιφι, ηλικίας 43 ετών, το πρωί της Δευτέρας, στη συνοικία Μέιντα Βέιλ, στο βορειοδυτικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας. Και οι δύο άφησαν την τελευταία τους πνοή επί τόπου.

Περαστικοί επιχείρησαν μάταια να σταματήσουν την επίθεση, έως την παρέμβαση του νεαρού άνδρα.

«Δεν είχα επιχειρήσει ποτέ να ξεκινήσω μια πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, όμως ένιωσα υποχρεωμένη για τον 26χρονο οδηγό, που είδε όσα εκτυλίσσονταν και προσπάθησε να κάνει κάτι με το όχημά του για να σταματήσει αυτήν τη φρικτή πράξη», είπε η Σίντι Τσαν, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη συλλογή υπογραφών στο Change.org.

«Είναι ήρωας», πρόσθεσε η ίδια.

«Δεν του αξίζει να φυλακιστεί».

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, σε βάρος του Λίον Μακάσκρ είχε εκδοθεί δικαστική εντολή επειδή παρενοχλούσε την πρώην σύζυγό του μετά το διαζύγιό τους.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας στην Αγγλία και την Ουαλία θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να καταγγείλουν τα γεγονότα, θέλοντας να «αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των γυναικών στη δικαιοσύνη», έπειτα από μια σειρά γυναικοκτονιών που σόκαραν τη χώρα.