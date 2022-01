Δυνατότητα μεταφοράς saves και trophies από τα PS4 games στο Uncharted: Legacy of Thieves

Το νέο game της σειράς έρχεται στο PS5 με σημαντικές ευκολίες για τους παίκτες.

Το Uncharted: Legacy of Thieves έρχεται στα τέλη της εβδομάδας για το PS5 και αν και απευθύνεται κυρίως σε νέους παίκτες, η Sony θέλει να το κάνει θελκτικό και για όσους έχουν δοκιμάσει τους τίτλους του στο PS4.

Όπως μαρτυρά το επίσημο Q&A της ιαπωνικής εταιρείας για τον τίτλο, όσοι έχουν παίξει το Uncharted 4: A Thief’s End και το Uncharted: The Lost Legacy στην κονσόλα προηγούμενης γενιάς θα μπορούν να μεταφέρουν τα saves και τα trophies τους και στη νέα έκδοση και να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν ή να έχουν πρόσβαση σε όλα τα κεφάλαια κάθε περιπέτειας από τις δύο.

Το Uncharted: Legacy of Thieves κυκλοφορεί στις 28 Ιανουαρίου 2022 για το PS5 με βελτιωμένα γραφικά και έως 3 επιλογές απεικόνισης.

Η τιμή του κινείται στα €49,99, ενώ αν έχετε κάποιο από τα δύο προαναφερθέντα παιχνίδια στο PS4 μπορείτε να αποκτήσετε το new-gen upgrade με μόλις €10.

PSA: Yes, your Save Data and Trophies can be transferred from Uncharted 4: A Thief's End and Uncharted: The Lost Legacy to Uncharted: Legacy of Thieves Collection.pic.twitter.com/JX8fuFpioc