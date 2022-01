Το νέο Need for Speed videogame έρχεται μέσα στη χρονιά

Σύμφωνα με πληροφορίες από insiders, η νέα δημιουργία της Criterion θα εμφανιστεί το 2022.

Η σειρά Need for Speed έχει περάσει από πολλά κύματα και η EA θα την επαναφέρει φέτος με το νέο παιχνίδι της Criterion Games.

Η πληροφορία αυτή δημοσιεύτηκε από τον γνωστό (και πάντα καλά ενημερωμένο) insider Tom Henderson, ο οποίος σημειώνει πως το παιχνίδι αναμένεται τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Για όσους δεν θυμούνται, τον περσινό Μάρτιο η EA ανακοίνωσε την καθυστέρηση κυκλοφορίας του παιχνιδιού της σειράς που ετοιμαζόταν και έδωσε εντολή στην ομάδα ανάπτυξης Criterion να βοηθήσει στην ανάπτυξη του Battlefield 2042.

Η εκδότρια εταιρεία έχει δεσμευτεί για ένα νέο Need for Speed στο οικονομικό έτος που διανύουμε και το οποίο λήγει τον Μάρτιο του 2023.

Μένει να δούμε αν και κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω.

