«Heroes of Tomorrow». Διαγωνισμός της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Στις 13 Ιανουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο διαγωνισμό της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas «Heroes of Tomorrow».

Με τη συναρπαστική αυτή διοργάνωση, η κορυφαία εταιρεία καταναλωτικών αγαθών δίνει την ευκαιρία σε μελλοντικούς επαγγελματίες, να σχεδιάσουν συγκεκριμένα έργα για τα επώνυμα προϊόντα της, με στόχο να συμβάλουν στο σχεδιασμό καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων για μια καλύτερη κοινωνία και έναν καλύτερο πλανήτη και να γίνουν έτσι οι αυριανοί «ήρωες», σε υψηλόβαθμες θέσεις επιχειρήσεων.

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ομάδες των τριών ατόμων από τις οποίες, όσες περάσουν στη δεύτερη φάση, καλούνται να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στην Κριτική Επιτροπή. Τα έπαθλα για τη νικήτρια ομάδα είναι αφενός η ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη Unilever Ελλάδας στον περιφερειακό γύρο του Διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της εταιρείας από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και αφετέρου να κερδίσει 3 υποτροφίες αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στα γραφεία της εταιρείας στην Ελλάδα (μία για κάθε μέλος της).

Η Αχίλλεια Κοντού, HR Lead της Unilever South East Europe δήλωσε «Είναι μεγάλη μας χαρά ως ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas να συμβάλλουμε στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας. Οι νικητές του διαγωνισμού, πέραν της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, θα εξοικειωθούν με την κουλτούρα και το περιβάλλον μιας μεγάλης, παγκόσμιας επιχείρησης, θα έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες ομάδες φοιτητών σε όλο τον κόσμο και, φυσικά, θα ζήσουν μία μοναδική εμπειρία».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό της Unilever «Heroes of Tomorrow». λήγει στις 6/2/22, ενώ περισσότερες πληροφορίες και όρους συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο Heroes of Tomorrow. The Challenge is BACK! | Unilever