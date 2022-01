Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι έρχονται πανδημίες χειρότερες από τον κορονοϊό

Ο Μπιλ Γκέιτς, το ίδρυμα του οποίου θα δώσει 150 εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση του Covid-19 αλλά και μελλοντικών πανδημιών, προειδοποιεί…

Τις ανησυχίες του για μελλοντικές πανδημίες, οι οποίες μάλιστα θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από τον κορονοϊό εξέφρασε ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος μάλιστα υποσχέθηκε 150 εκατομμύρια δολάρια, από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates στον Συνασπισμό για την Καινοτομία για την Επιδημική Ετοιμότητα (CEPI). Η δωρεά αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση του Covid-19 καθώς και κάθε προετοιμασία που απαιτείται για μελλοντικές πανδημίες.

Μιλώντας για το έργο που επιτελέστηκε από το CEPI, ο Μπιλ Γκέιτς εξήγησε: «Καθώς ο κόσμος ανταποκρίνεται στην πρόκληση ενός ταχέως εξελισσόμενου ιού, η ανάγκη να παραδοθούν νέα, σωτήρια εργαλεία δεν ήταν ποτέ πιο επιτακτική απ΄ ότι τώρα. Η δουλειά μας τα τελευταία 20 χρόνια, μάς έχει διδάξει ότι η πρώιμη επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη μπορεί να σώσει ζωές και να αποτρέψει τα χειρότερα σενάρια. Πριν από πέντε χρόνια, μετά τις επιδημίες Έμπολα και Ζίκα, το ίδρυμά μας βοήθησε στην έναρξη της CEPI.

