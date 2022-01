Τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου αναμένεται η κυκλοφορία του iPhone SE+ 5G

Η νέα συσκευή εκτιμάται πως θα κυκλοφορήσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Φαίνεται πως οι πληροφορίες για το επερχόμενο iPhone SE+ 5G που θα κυκλοφορήσει φέτος συνεχίζουν να εμφανίζονται από διάφορες πλευρές.

Ο CEO της Display Supply Chain Consultants, Ross Young, μοιράστηκε με τους φίλους της εταιρείας τους και τους φαν της αγοράς τεχνολογίας περισσότερες πληροφορίες.

Αρχικά, οι οθόνες του νέου μοντέλου θα αρχίσουν να παράγονται μέσα στο μήνα, κάτι που σημαίνει πως η αποκάλυψη και κυκλοφορία του νέου iPhone μπορεί να κυκλοφορήσει από τα τέλη Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου.

Το νέο οικονομικό smartphone θα χρησιμοποιήσει το κλασικό παλιό design των iPhone SΕ, θα υποστηρίζει σύνδεση σε δίκτυα 5G, θα έχει οθόνη 4.7 ιντσών LCD και πλήκτρο Touch ID στο κάτω μέρος.

H κυκλοφορία του iPhone SE για το 2020 είχε το A13 chipset της Apple και το φετινό μοντέλο αναμένεται να χρησιμοποιεί το A15 της σειράς iPhone 13. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May.