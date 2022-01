To νέο ταξίδι στη Μέση Γη ξεκινάει με το The Lord of the Rings: The Rings of Power (vid)

Το The Lord of the Rings: The Rings of Power θα κάνει πρεμιέρα στη συνδρομητική πλατφόρμα.

Η Amazon προχώρησε επίσημα στην ανακοίνωση της ονομασίας για τη σειρά που θα βασίζεται στον κόσμο του Lord of the Rings και θα κάνει πρεμιέρα στην συνδρομητική της πλατφόρμα Amazon Prime Video.

Το The Lord of the Rings: The Rings of Power λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του Second Age, εκατοντάδες χρόνια δηλαδή πριν από τα γεγονότα του Lord of the Rings, και θα αποκαλύψει το πως δημιουργήθηκαν τα πανίσχυρα δαχτυλίδια του σύμπαντος, αλλά και το πως μοιράστηκαν στις φυλές της Μέσης Γης.

Οι υπεύθυνοι του project J.D. Payne και Patrick McKay δήλωσαν πως θέλουν το έργο τους να βρίσκεται αρκετά κοντά στα βιβλία του J.R.R. Tolkien και πως η νέα σειρά ενώνει τις βασικές ιστορίες της εποχής που καλύπτει, ενώ θα εξηγήσει στους θεατές τι συμβαίνει και πέραν του ενός δαχτυλιδιού που έχουν δει μέχρι σήμερα.

Η πρεμιέρα της σειράς θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου στο Amazon Prime Video και κάθε Παρασκευή θα γίνεται διαθέσιμο και ένα νέο επεισόδιο.