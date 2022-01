Είδηση-βόμβα: Η Microsoft προχωράει στην εξαγορά της Activision Blizzard

Η αμερικανική εταιρεία αποκτά μια πληθώρα σειρών και studios, κάνοντας επίδειξη ισχύος.

Με μια είδηση που ταράζει τα νερά του gaming φτάνουμε στα μέσα Ιανουαρίου, αφού η Microsoft ανακοίνωσε την εξαγορά της Activision Blizzard.

Η αμερικανική εταιρεία αποκάλυψε πως εντάσσει στο δυναμικό της (με την ολοκλήρωση της διαδικασίας) ομάδες όπως οι Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch αλλά και κάθε άλλης ομάδας της Activision Blizzard.

Κάτι τέτοιο σημαίνει πως τα παιχνίδια σειρών όπως Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot και Starcraft (εν μέσω άλλων) θα περάσουν στην ιδιοκτησία της Microsoft και σίγουρα θα εμπλουτίσουν τη γκάμα των υπηρεσιών Xbox Game Pass και PC Game Pass.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι δύο εταιρείες θα λειτουργούν αυτόνομα.

Today is a historic moment. We are excited to announce that the world-renowned franchises and talented people at @ATVI_AB will be joining Team Xbox!



Full announcement details here: https://t.co/RwF0QgXVwE pic.twitter.com/jIXuYCcndG