Ο Michael Jackson ήταν ο λόγος που είχαν «σκοτωθεί» Axl Rose και Slash (vid)

Η κόντρα τους ανήκει στο παρελθόν καθώς οι Guns 'n' Roses κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.

Η σχέση του Axl Rose και του Slash έχει περάσει από 40 κύματα. Τα δύο ηγετικά μέλη των Guns 'n' Roses έπειτα από πέντε επιτυχημένα άλμπουμ (Appetite For Destruction, Lies, Use Your Illusion 1 & 2, The Spaghetti Incident?) αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους για αρκετά χρόνια, παρότι κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.

Τα προβλήματα στη σχέση τους και οι εντάσεις υπήρχαν από τα πρώτα χρόνια, όμως το γυαλί ράγισε όταν μια συνεργασία του Slash εξόργισε τον Axl. Σύμφωνα με το Consequence, ο τραγουδιστής των Guns 'n' Roses δεν μπόρεσε να δεχθεί τη συνεργασία του εμβληματικού κιθαρίστα με τον Michael Jackson.

Το 1991, ο Slash έπαιξε κιθάρα στο τραγούδι «Give In to Me» του Michael Jackson για το άλμπουμ «Dangerous» και οι δυο τους συνεργάστηκαν κι άλλες φορές στο μέλλον. Κάτι που δεν άρεσε στον Axl για τον εξής λόγο: όταν ήταν μικρός είχε υποστεί κακοποίηση από τον πατέρα του, οπότε αισθανόταν ότι ο Jackson ήταν ένοχος για τις κατηγορίες παιδεραστίας που του είχαν επιβληθεί.

Ασφαλώς, και υπήρχαν προβλήματα ανάμεσα στον Axl και τον Slash, ωστόσο αυτή η συνεργασία οδήγησε στην ρήξη. Τελικά, οι δύο ηγέτες των θρυλικών Guns 'n' Roses άφησαν πίσω τις μεταξύ τους κόντρες και επανενώθηκαν το 2016. Υποτίθεται ότι θα ήταν για μερικές συναυλίες, όμως συνεχίζουν μαζί μέχρι σήμερα.

Όπως έχει πει σε συνέντευξή του ο Slash η συμμετοχή σε ένα συγκρότημα πρέπει να μοιάζει σαν ραντεβού. Αυτό ήταν το κριτήριό του σε όλες του τις συνεργασίες. Η σχέση του με τον Axl ήταν καρμική από την αρχή, καθώς οι ερμηνείες του όπως είχε παραδεχθεί ο Slash «πήγαν το τραγούδι σε άλλο επίπεδο».