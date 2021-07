Όταν το «November Rain» των Guns 'N Roses έγινε το πρώτο βίντεο των 90's με πάνω από 1 δισ. προβολές (vid)

Το τραγούδι που είχε διχάσει τον Axl Rose και τον Slash για το αν θα έπρεπε να κυκλοφορήσει στα «Use Your Illusion 1 & 2».

Στις 15 Ιουλίου 2018 το βίντεο κλιπ του «November Rain» των Guns 'N Roses έγινε το πρώτο τραγούδι των 90's που ξεπέρασε τις 1 δισ. προβολές στο YouTube. Το αμέσως επόμενο ήταν «Zombie» των Cranberries.

Παρά την επιτυχία που γνώρισε το κατά πολλούς καλύτερο τραγούδι των Guns'N Roses υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω από την δημιουργία και την κυκλοφορία του. Η μπαλάντα ολοκληρώθηκε το 1991 και εμφανίστηκε στο άλμπουμ «Use Your Illusion 1». Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι που έχει μπει στο top 10 του Billboard 100 και έχει πουλήσει πάνω από 1.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως.

Η αρχή του τραγουδιού χρονολογείται αρκετά πριν ο κόσμος μάθει τους Guns 'N Roses μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ («Appetite for Destruction») το 1987. Σύμφωνα με τον αρχικό κιθαρίστα της μπάντας, Tracii Guns, ο Axl Rose δούλευε πάνω στο κομμάτι τουλάχιστον από το 1983.

Την δεκαετία του '80 διάφορες εκδοχές του τραγουδιού εμφανίστηκαν σε bootleg δίσκους. Στην αυτοβιογραφία του ο κιθαρίστας Slash γνωστοποίησε ότι το συγκρότημα είχε ηχογραφήσει μια εκδοχή 18 λεπτών μαζί με τον κιθαρίστα Manny Charlton των Nazareth το 1986, λίγο πριν ξεκινήσουν οι ηχογραφήσεις για το «Appetite for Destruction». Είπε επίσης ότι ένα από τα σόλο που παίζει στην τελική εκδοχή του κομματιού ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχε παίξει την πρώτη φορά που άκουσε το τραγούδι.

Λέγεται ότι το τραγούδι είχε φέρει τη διαφωνία ανάμεσα στον Slash και τον Axl Rose. Ο πρώτος δεν ήταν ποτέ σύμφωνος να συμπεριληφθεί σε δίσκο του συγκροτήματος, αφού θεωρούσε ότι η μπάντα θα έχανε τον πανκ προσανατολισμό της.

Κάτι με το οποίο δεν συμφωνούσε ο Axl, καθώς η ιστορία του «November Rain» ήταν βασισμένη πάνω σε προσωπικά του βιώματα και στην περιπετειώδη σχέση του με την Erin Everly. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού είναι βασισμένο στο διήγημα «Without you» του Del James, που είχε βασιστεί στην ζωή του Axl και κυκλοφόρησε το 1995. Αυτό διηγείται τη ζωή ενός ροκ σταρ που στο τέλος θρηνεί τον θάνατο της συντρόφου του.

Το «November Rain» βραβεύτηκε το 1992 από τα MTV awards και το Metal Edge ως το καλύτερο βίντεο κλιπ. Κατάφερε να αγγίξει το ακριβότερο βίντεο κλιπ όλων των εποχών (το Scream του Michael Jackson) με το κόστος του φτάνει τα 1,5 εκατ. δολάρια. Σε αυτό μεταξύ άλλων εμφανίζεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο, η τότε σύντροφος του Axl Rose, το διάσημο σούπερ μόντελ των 90's, η Stephanie Seymour.

Οι στίχοι του τραγουδιού

When I look into your eyes

I can see a love restrained

But darlin' when I hold you

Don't you know I feel the same?

Nothin' lasts forever

And we both know hearts can change

And it's hard to hold a candle

In the cold November rain

We've been through this such a long long time

Just tryin' to kill the pain, ooh yeah

Love is always coming, love is always going

No one's really sure who's lettin' go today

Walking away

If we could take the time to lay it on the line

I could rest my head just knowin' that you were mine

All mine

So if you want to love me then darlin' don't refrain

Or I'll just end up walkin' in the cold November rain

Do you need some time on your own?

Do you need some time all alone?

Ooh, everybody needs some time on their own

Ooh, don't you know you…