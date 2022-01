Διέρρευσαν πληροφορίες για το WWE 2K22 videogame, στο εξώφυλλο ο Rey Mysterio (pics)

Το νέο παιχνίδι της 2K Sports θα κυκλοφορήσει φέτος, με σημαντικές αλλαγές.

Μετράμε αντίστροφα μέχρι την αποκάλυψη του WWE 2K22 και φαίνεται πως οι πρώτες διαρροές μαρτυρούν αρκετά από όσα θα δούμε τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με το Techkink News, ο Rey Mysterio θα βρίσκεται στο εξώφυλλο όλων των εκδόσεων (απλών και συλλεκτικών) και οι προ-παραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.

Η πρώιμη πρόσβαση στο παιχνίδι υπολογίζεται -βάσει των ίδιων πληροφοριών- στις 8 Μαρτίου, ενώ στην Deluxe Edition θα περιλαμβάνεται το Season Pass και το Undertaker Immortal Pack με τους Phantom Mask Undertaker, Lord of Darkness Undertaker και Beyond Match Indertaker.

