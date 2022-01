H Selena Gomez εξήγησε γιατί έκανε το ίδιο τατουάζ με την Cara Delevingne (vid)

Η 29χρονη ηθοποιός αποκάλυψε γιατί έχει το ίδιο τατουάζ με την φίλη της.

Η Selena Gomez πυροδότησε έντονες εικασίες σχετικά με τις σεξουαλικές προτιμήσεις της, όταν ανακάλυψαν ότι είχε το ίδιο τατουάζ με την κολλητή της Cara Delevigne.

Η 29χρονη ηθοποιός είπε ότι αποφάσισε με την Cara να κάνουν τατουάζ ένα τριαντάφυλλο, επειδή το μοντέλο έχει μεγάλη επίδραση στη ζωή της. Μάλιστα, εξήγησε ότι έχει κι άλλα πανομοιότυπα τατουάζ με άτομα που έχουν σημαδέψει τη ζωή της.

«Γνωρίζω την Cara από 16 ετών και με αποκαλεί Rosebud. Είναι μια από τις καλύτερες μου φίλες. Μου έχει μείνει αυτό το παρατσκούκλι, επομένως πάντοτε ήθελα ένα τριαντάφυλλο. Τώρα έχω αποκτήσει ένα και το λατρεύω», ανέφερε η Selena Gomez.

«Στην πραγματικότητα έχω πολλά τατουάζ με ανθρώπους που ειλικρινά έχουν αφήσει το σημάδι τους στη ζωή μου», πρόσθεσε. Τον περασμένο μήνα, η Cara και η Selena έδειξαν τα όμοια τατουάζ τους, δημιούργημα του διάσημου καλλιτέχνη Bang Bang.

Οι συμπρωταγωνιστές του «The Only Murders In The Building» είναι στενές φίλες και η Cara μοιράστηκε μια τόπλες φωτογραφία στο Instagram για να δείξει το τατουάζ της που βρίσκεται στο πλάι της.

Ο λογαριασμός του Bang Bang μοιράστηκε επίσης το στιγμιότυπο της Selena με το ροζ τατουάζ, το οποίο βρίσκεται στην πλάτη της κάτω από μια σειρά από λατινικούς αριθμούς.

Το 2012, η Selena είχε αποκαλύψει ένα τατουάζ με τον αριθμό 76 στα λατινικά, με τον Bang Bang να λέει: «Το τατουάζ ήταν ένας φόρος τιμής σε ένα μέλος της οικογένειάς της που σημαίνει πολλά για εκείνη».