Πώς θα δοθούν τα self test στις 7 το πρωί στα σχολεία (vid)

Όλη η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στα σχολεία από την Δευτέρα (10/1).

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καταγράφηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα στη δωρεάν διάθεση των self test, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Γι’ αυτό και στις δύο αυτές περιοχές όσοι από τους 200.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς δεν πρόλαβαν να τα προμηθευτούν, θα δοθούν αύριο στην είσοδο των σχολείων 5 self test στις 7 το πρωί.

Αντίστοιχα, στην περιφέρεια θα λάβουν ένα τεστ και στη συνέχεια εκτιμάται ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και θα μπορέσουν να πάρουν τα υπόλοιπα από τα φαρμακεία.

Σημειώνεται ωστόσο ότι δε θα μπορέσουν αυτοί που θα μοιράσουν τα τεστ στα σχολεία να εξακριβώσουν τον ΑΜΚΑ των δικαιούχων.

Αλλαγές στα πρωτόκολλα

Σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται στα πρωτόκολλα των σχολείων, την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας όλοι οι μαθητές, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, θα κάνουν τρία self test έως και 24 ώρες πριν τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή.

Όσον αφορά στους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς, με δικά τους έξοδα θα κάνουν δύο rapid test 48 ώρες πριν από τη Δευτέρα και την Παρασκευή κι ένα self test έως και 24 ώρες πριν την Τρίτη.

Από τις 17 Ιανουαρίου, όλοι οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν δύο self test, έως και 24 ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή.

Σε περίπτωση δε που κάποιος μαθητής νοσήσει με κορωνοϊό, καταργείται ο «σταυρός» και θα υποβάλλονται σε τεστ όλοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Αναλυτικά, οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν 2 rapid και 3 self test σε διάστημα πέντε ημερών, ενώ οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλονται σε 4 rapid και 1 self test το ίδιο διάστημα. Τέλος, οι εμβολιασμένοι μαθητές κι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test σε πέντε ημέρες.