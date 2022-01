Το 2022 είναι πλέον εδώ και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ακούει τους πάντες γύρω του να λένε "new year, new me" και να ανακοινώνουν τους στόχους που βάζουν για το νέο έτος!

Έτσι, μέσα από απλές και πρακτικές συμβουλές, μας εξηγεί τι θα συμβεί με τα New Year's Resolutions όλων μας - αλλά και πώς να εξασφαλίσουμε ότι αυτά θα γίνουν πραγματικότητα!