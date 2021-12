Αυτά είναι τα κορυφαία videogames που παίξαμε το 2021 (vids)

10 τίτλοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν μέσα στη χρονιά που κλείνει.

Το 2021 ήταν μια περίεργη και ιδιαίτερη χρονιά για το gaming και η αλήθεια είναι πως αρκετά παιχνίδια που περιμέναμε έφυγαν από το πρόγραμμα και πήγαν για το 2022 κι έπειτα. Οι εταιρείες κατάφεραν να ρίξουν στην αγορά περισσότερες κονσόλες νέας γενιάς και το επόμενο διάστημα έρχεται με πολλές σημαντικές κυκλοφορίες. Μέχρι να δούμε όμως τι έρχεται το 2022, ας ρίξουμε μια ματιά στα 10 καλύτερα games που παίξαμε τους τελευταίους 12 μήνες.

1. Deathloop (PC, PS5)

Ποιος θα το έλεγε ότι ένα από τα κορυφαία παιχνίδια για το PS5 θα ήταν από στούντιο που ανήκει στην Microsoft και στο Xbox. Η Arcane Studios είναι ομάδα που έχει δημιουργήσει μοναδικά παιχνίδια στο παρελθόν και το Deathloop ήταν από τις εκπλήξεις της χρονιάς. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον Colt, έναν εκτελεστή που έχει κολλήσει σε ένα νησί και μια χρονική λούπα και καλείται να εκτελέσει 8 αντιπάλους (Visionaries), διαφορετικά θα μείνει εκεί για πάντα.

2. Forza Horizon 5 (PC, Xbox Series X/S)

H σειρά Forza Horizon είναι από τις πλέον γνωστές στο χώρο των racing games και το νεότερο μέρος της εμφανίστηκε μέσα στο 2021, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Ο τίτλος ταξιδεύει τους παίκτες στη μαγική περιοχή του Μεξικού και δίνει την απόλυτη ελευθερία οδήγησης σε άσφαλτο και χώμα.

3. Halo Infinite (PC, Xbox Series X/S)

Το παιχνίδι που προκάλεσε μαζικές αρνητικές αντιδράσεις το 2020 και έχασε εν τέλει το λανσάρισμα των νέων κονσολών Xbox, κυκλοφόρησε στα τέλη του 2021 και κατάφερε να ξεχωρίσει. Η 343 Industries κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ καλό story και να προσφέρει και ένα πληρέστατο multiplayer τμήμα.

4. It Takes Two (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Το action-adventure platform game της Hazelight και της EA που κέρδισε τις εντυπώσεις και το βραβείο του game της χρονιάς στα Game Awards. Δύο γονείς, οι Cody και May, έχουν σχεδιάσει να χωρίσουν και το ανακοινώνουν στη μικρή τους κόρη, την Rose. Αυτή παίρνει στα χέρια της δύο κούκλες και προσπαθεί να αναπαραστήσει την περιπέτεια των γονιών της, θέλοντας να σώσει το γάμο τους έστω και σε ένα παιχνίδι. Οι δύο γονείς παγιδεύονται στα παιχνίδια και πρέπει να συνεργαστούν για να ξεφύγουν και εν τέλει να σώσουν το γάμο τους.

5. Marvel’s Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Έχει γίνει σχεδόν κανόνας να βλέπουμε με κακό μάτι κάθε προσπάθεια μεταφοράς υπερ-ηρώων σε videogames, αφού πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, όλες οι απόπειρες κινούνται στη μετριότητα. Το Marvel’s Guardians of the Galaxy ήρθε και μας έπιασε απροετοίμαστους, αφού το νέο action adventure της Eidos Montreal κατάφερε να ξεχωρίσει για την πλοκή, το gameplay και τους χαρακτήρες του.

6. Metroid Dread (Nintendo Switch)

Μπορεί ο κόσμος να περίμενε το νέο Metroid Prime, αλλά η Nintendo αποφάσισε να κινηθεί διαφορετικά. Το Metroid Dread είναι το νεότερο παιχνίδι της σειράς και προσφέρει δράση σε 2 διαστάσεις με τρισδιάστατους χαρακτήρες. Η Samus Aran ταξιδεύει στον πλανήτη ZDR, από τον οποίο εκπέμπεται ένα μυστηριώδες σήμα.





7. Microsoft Flight Simulator (PC, Xbox Series X/S)

Η σειρά Microsoft Flight Simulator είχε αρκετό καιρό να απασχολήσει τόσο πολύ τους gamers Και μετά την εξαιρετική του πορεία το 2020 στο PC (μιας και ο κόσμος είχε την ανάγκη να ταξιδέψει σε μακρινά μέρη), ήρθε η ώρα του να εμφανιστεί και σε κονσόλες Xbox Series X/S.

8. Psychonauts 2 (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S)

Το νεότερο platform game της Double Fine που ανήκει στα Xbox Game Studios. Μιας και είχε ανακοινωθεί πριν την εξαγορά της από την Microsoft, η εταιρεία προσέφερε το παιχνίδι και σε κατόχους PS4. Ο παίκτης ελέγχει τον Raz, έναν νεαρό που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του νου για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς.

9. Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Το πρώτο Ratchet & Clank που δημιουργήθηκε για το PS5 ήρθε σε μια περίοδο που δεν είχαμε άλλες αποκλειστικές κυκλοφορίες για το νεότερο σύστημα της Sony και ξεχώρισε γιατί κατάφερε να εκμεταλλευτεί όλα τα χαρακτηριστικά της νεότερης κονσόλας. Ξεχώρισε γιατί προσέφερε εντυπωσιακά γραφικά, γρήγορη κίνηση και μοναδικές στιγμές μάχης.

10. Returnal (PS5)

H Housemarque είναι γνωστή για τα πολλά και καλά παιχνίδια που έχει δημιουργήσει για τις κονσόλες PlayStation και έριξε στην αγορά μια νέα κυκλοφορία που διέφερε από τα όσα είχαμε δει στο παρελθόν. Η πρωταγωνίστρια Selene καταλήγει στον πλανήτη Atropos μετά από ένα μυστηριώδες σήμα και είναι παγιδευμένη σε μια χρονική λούπα. Ο παίκτης θα απολαύσει σε αυτό το νέο game στοιχεία third person shooter και roguelike.